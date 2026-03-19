重厚なメタルボディで初音ミクが登場？ 「METAL BUILD 初音ミク」が3月26日に情報解禁
【METAL BUILD 初音ミク】 3月26日 情報解禁
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL BUILD 初音ミク」の情報を3月26日に解禁する。
「METAL BUILD EX PROJECT」として、ボーカロイド「初音ミク」がMETAL BUILDシリーズで立体化。イベントでは衣装を身に纏った姿が公開されたが、3月19日に魂ネイションズ公式Xアカウントにて予告画像が公開。
予告画像ではボディの後ろ姿が公開され、金属感のある光沢と重厚感が演出され、緻密なサイボーグのようなデザインが存在感を発揮している。
いったいどのような立体化となるのか？ 3月26日の情報解禁に期待したい。
― METAL BUILD って なに？ ―- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) March 19, 2026
「METAL BUILD 初音ミク」
03.26 情報解禁予定……！#初音ミク #METALBUILD #メタルビルド pic.twitter.com/VwzKvKm7RT
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