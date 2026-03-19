【METAL BUILD 初音ミク】 3月26日 情報解禁

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL BUILD 初音ミク」の情報を3月26日に解禁する。

「METAL BUILD EX PROJECT」として、ボーカロイド「初音ミク」がMETAL BUILDシリーズで立体化。イベントでは衣装を身に纏った姿が公開されたが、3月19日に魂ネイションズ公式Xアカウントにて予告画像が公開。

予告画像ではボディの後ろ姿が公開され、金属感のある光沢と重厚感が演出され、緻密なサイボーグのようなデザインが存在感を発揮している。

いったいどのような立体化となるのか？ 3月26日の情報解禁に期待したい。

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