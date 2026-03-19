【ロザリンデ】 受注期間：3月19日～5月13日 2027年2月 発売予定 価格：26,800円

ファット・カンパニーは、フィギュア「ロザリンデ」を2027年2月に発売する。価格は26,800円。

本製品は、アトラス×ヴァニラウェアが贈る「ユニコーンオーバーロード」より、「ロザリンデ」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

凛とした表情を見せつつ戦場を舞う一瞬を切り取ったかのようなダイナミックなアクションポーズで立体化しており、大きく振りかぶった槍と、それに呼応するように広がるロングヘアやマントが生み出す奥行きが全体を包み込む迫力ある立体構成を実現している。

身体は緩やかなS字を描くラインで造形し、しなやかさと戦闘時の緊張感を両立しており、脚部の角度や重心バランスにも配慮し、全方位から見ても破綻のないプロポーションに仕上げている。

また、衣装のフリルや装飾、槍の金属感やクリア成形による小精霊など、素材ごとの差異を丁寧に作り分けることで情報量を高めている。

「ロザリンデ」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約370mm（槍含む）

(C)ATLUS. (C)SEGA.

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。