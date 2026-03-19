元ロッテ監督で野球解説者の井口資仁氏（５１）が１９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた同局が放送する「ＭＬＢ ２０２６シーズン」のメディア説明会に出席。今季から本格的な二刀流復活となる米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手（３１）について６０本塁打＆サイ・ヤング賞受賞の期待を懸けた。

井口氏は大谷について「いよいよ二刀流のシーズンが始まるなと。われわれの想像をはるかに超えてくれると思う」と太鼓判。２３年９月に右肘の手術を受け、２４年は打者に専念。昨年６月に投手として復帰し、今季はフルシーズンでの投打二刀流復活の年となる。

メジャー投手の最高の栄誉であるサイ・ヤング賞については、昨季も候補に入ったチームメートの山本由伸投手（２７）に大谷が加わり「日本人同士のサイ・ヤング賞の戦いが見られると思う」と展望を語った。

さらには、昨季５５本塁打を放ったバッティング面には「昨シーズンも５５本を打っている。それ以上を期待しているし、見ているファンの方は６０本ぐらいを望んでいるのかなと。われわれの想像を超えてくれる選手なので、今年二刀流の中でそれを成し遂げてくれるんじゃないかという期待はしている」と話した。