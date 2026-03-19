「ファーム・西地区、阪神１３−４オリックス」（１９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神は連日の打線爆発。１点を追う三回１死満塁で、ドラフト１位・立石（創価大）に公式戦初本塁打となる逆転満塁弾が飛び出すなど１３得点の大勝となった。また、試合終了後の選手あいさつでは、立石がマイクを握って「無事、昨日（大学を）卒業しました」とファンに改めて報告する一幕もあった。

平田２軍監督は試合後、満塁の場面で“プロ初本塁打”を放った立石のスター性を褒めつつ、卒業報告の裏話を明かした。

主な一問一答は以下の通り。

−立石が満塁本塁打を放つ活躍。

「素晴らしいね。（大学を）卒業して一区切りというか、やっとプロの道を歩んでいくというところでね。やっぱりそういうものを持ってんだよ。勝負強さといい、そこで満塁ホームランだもん。タイムリーとかじゃなくてな。やはり雰囲気あるよね」

−力強いスイングで左中間に運んだ。

「彼の持ち味。やっぱり下半身がしっかりできてきたからこその打球。具志川キャンプの最後の方はちょっと下半身がへばってて、引っ張った打球がゴロになってたけど、今はフリーバッティングからもう全然違うもん」

−試合後の選手あいさつでは、立石がファンに大学卒業を報告していた。

「卒業した話を（選手あいさつで）言えって俺が言うた」