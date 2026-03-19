２０日からの３連休、県内は高気圧に覆われて晴れ間もありますが、気圧の谷や前線の影響を受ける見込みで強風などにも注意が必要です。



気温の変動も大きいため健康管理などにも注意してください。



新潟地方気象台によりますと、２０日は前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、上空には寒気を伴った気圧の谷が通過し新潟県では強い風が吹く見込みです。また、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。





予想より低気圧が発達した場合には、佐渡の陸上に暴風警報を発表する可能性があります。◆風の予想２０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １５メートル （３０メートル）下越 海上 １８メートル （３０メートル）中越 陸上 １２メートル （２５メートル）中越 海上 １８メートル （３０メートル）上越 陸上 １０メートル （２０メートル）上越 海上 １８メートル （３０メートル）佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）佐渡 海上 １８メートル （３０メートル）佐渡の陸上では２０日夕方から夜のはじめ頃にかけて、強風に注意・警戒してください。新潟県では２０日昼過ぎから夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。２１日は晴れ時々くもり、２２日は晴れ後くもりの予報で２２日は日中１６℃の予想で４月中旬頃の陽気となりそうです。※１９日午後４時４分発表「強風と雷及び突風に関する新潟県気象情報」などより