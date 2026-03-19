アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏さんが19日までにインスタグラムを更新。3月5日に結婚を発表した佐々木さんの、スタイル抜群の近影が話題となっています。



【写真】「足なっが！」と話題になった佐々木彩夏さん

佐々木さんは、「ブルーレーベルのサイトもう見てくれたー？」と綴り、ファッションブランド「ブルーレーベル・クレストブリッジ」の新色「BRIT PINK CHECK」と新作デニム「BLUE LABEL DENIM」 を用いたモデルショットを披露。大きなリボンが目をひく水色ベースのシャツをハイウエストのデニムと合わせて着こなす佐々木さんからは、キュートなアイドル姿とはまた違ったスラリとクールなオーラが放たれています。



また、佐々木さんは試したデニムについて「デニムはストレッチがすごく効いていてとっても楽だった！普段からデニムコーデが多いからめちゃくちゃ使えそう」「シルエットがきれいで脚が長く見えるのも最高でした」などとコメントしていました。



SNSでは、「なんかカッコ良い！！！！」「あーりん今日もかわいいよーーー！」「なんでも似合いますね！」「大人ーりん ステキな女性」「リアルしごできお姉さん最高」「ドキドキしちゃう」「足長い！！ いつもの雰囲気と違って大人っぽいのも可愛い美しい」「大人なお嬢様感」「足なっが」「何メートル？」などのコメントがありました。