ソロウクレレ奏者の名渡山遼が、6月24日にメジャーデビュー10周年を記念したアルバム『Beyond the Rainbow』をリリースする。

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名渡山は、これまで計5作のアルバムが“ハワイのグラミー賞”と称される『ナ・ホク・ハノハノ・アワード』にノミネートされ、うち2015年の『UKULELE SPLASH!』が受賞を果たしたウクレレプレイヤー。エキサイティングな高速フレーズから繊細で美しい音色まで自在に弾きこなし、ウクレレファンのみにとどまらず音楽家や業界関係者などからも高い評価を受けている。

今回リリースされるアルバムは、自身の書き下ろしを含めた新録楽曲を収録したDisc.1、メジャーデビュー以降の作品からセレクトしたコンピレーションのDisc.2からなる2枚組。タイトルの『Beyond the Rainbow』には、10周年の節目に今作をスタートラインとして虹の向こう側、新たな名渡山遼を見せていきたいという本人の思いが込められている。名渡山の過去、現在、未来を、そして従来のファンはもちろん初めて知るユーザーにも楽しめる作品になるという。

アルバムリリースに先立って、6月14日に都内で『先行試聴＆トークライブ』も開催される。同アルバムの収録楽曲をいち早く楽しめるほか、名渡山本人によるレコーディング秘話や創作エピソードなど、ここでしか聞けないトークも披露される予定だ。また、終了後には来場者とのチェキ会も予定されている。なお同イベントの予約受付は、3月20日10時より先着順にて開始される予定だ。

さらに、7月12日にはよみうり大手町ホールで『Major Debut 10th Anniversary Ryo’s Uke Journey ～Beyond the Rainbow～』を開催予定となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）