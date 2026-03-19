Image: AWI/ESA/geoGraphics

ESA（欧州宇宙機関）の地球観測衛星CryoSat。地球の極地の氷をレーダーで観測し、地球の温暖化と北極・南極の氷の状況を調査するのがミッションです。およそ16年、このミッションを続けています。

が、昨年末、ESAがCryoSatに搭載されている設備の1つに遠隔ソフトウェアアップデートを実施。それによって、地球の磁気圏の観測も可能になりました。昨今発生している太陽フレアによる磁気嵐の影響を調査するのに役立ちます。

CryoSatに搭載されている磁気センサは、本来、自身の飛行高度を確認し、適した方向（地球）を向いているのを確認するためにデザインされたもの。ゆえに、研究のための科学的データの収集・記録は想定されていませんでした。これが、遠隔ソフトウェアアプデでできるように。そのデータは、同じくESAの衛星Swarmが収集するデータとともに研究され、科学的理解をより深めるのに役立ちます。今年1月に大規模な時期嵐が発生しており、すでにCryoSatはそのデータ収集、調査に活用されています。

設備費を追加でかけることなく新たな研究が可能になるのですから、ソフトウェアアップデートがいかに偉大かよくわかりますね。

Source: ESA