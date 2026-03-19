「東京の誇りを胸に」日本代表選出の19歳MFが英国遠征前に宣言「クラブでは絶対に負けられない戦いがあります」
日本サッカー協会は３月19日、３月シリーズに臨む日本代表メンバーを発表。森保ジャパンは、現地３月28日にグラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と、同31日にロンドンのウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と相まみえる。
選ばれた28名のうち、25名が欧州組。国内組で唯一のフィールドプレーヤーとして選出されたのが、FC東京の佐藤龍之介だ。
昨季はファジアーノ岡山にレンタル移籍した19歳のMFは、J１で28試合に出場し、６ゴール・２アシストを記録。ベストヤングプレーヤー賞を受賞した。今季にFC東京へ戻ると、J１百年構想リーグではここまで全７試合に出場して２ゴールをマーク。存在感を示している。
佐藤は、クラブの公式サイトを通じて「日本代表に選出いただき、大変光栄に思います。大きなチャンスを掴めるように自分のすべての力をぶつけて挑んできたいと思います」とコメントしている。
代表には、３月22日に行なわれる東京ヴェルディとの東京ダービー後に合流する予定で「クラブでは絶対に負けられない戦いがあります。東京の誇りを胸に代表活動に臨めるよう全力で戦います。勝ちましょう」と伝えた。
英国遠征前に力強いメッセージを残した。なお、選出された28人は以下のとおりだ。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘 薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野航大（NEC／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】W杯前に強豪と腕試し！スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
選ばれた28名のうち、25名が欧州組。国内組で唯一のフィールドプレーヤーとして選出されたのが、FC東京の佐藤龍之介だ。
昨季はファジアーノ岡山にレンタル移籍した19歳のMFは、J１で28試合に出場し、６ゴール・２アシストを記録。ベストヤングプレーヤー賞を受賞した。今季にFC東京へ戻ると、J１百年構想リーグではここまで全７試合に出場して２ゴールをマーク。存在感を示している。
代表には、３月22日に行なわれる東京ヴェルディとの東京ダービー後に合流する予定で「クラブでは絶対に負けられない戦いがあります。東京の誇りを胸に代表活動に臨めるよう全力で戦います。勝ちましょう」と伝えた。
英国遠征前に力強いメッセージを残した。なお、選出された28人は以下のとおりだ。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘 薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野航大（NEC／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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