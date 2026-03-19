来年度、創立130周年を迎える長崎市の長崎女子高校がこの春から新しい学校名に変わります。

建学の精神に基づき、「鶴鳴高校」として130年の歴史と伝統とともに歩みを続けます。

（後藤 慶太 校長）

「新校名は『鶴鳴高等学校』です」

来年度、創立130周年の節目を迎える長崎女子高校。

新しい校名の「鶴鳴高校」は、建学の精神の「鶴 九皐に鳴きて声 天に聞こゆ」に由来し、鶴のように清らかに節操高い女性になって、その名声を広く世の中にあげてほしいとの思いが込められています。

（後藤 慶太 校長）

「名称は変わるが建学の精神、そして生徒一人ひとりを大切にする教育の本質は変わらない。新しい校名のもと自らの可能性を信じ、自分らしく輝ける学びの場を築いていきたい」

部活動のユニフォームも刷新され、お披露目されました。

（バスケットボール部 武 さん）

「伝統ある名前なのでその名に恥じないように一生懸命頑張りたい。(鶴鳴という)漢字が書けなくなったりするから練習したい」

（バスケットボール部 森 主将）

「鶴鳴は強かった時代があるので、自分たちも強くなれるように頑張る」

長崎女子高校は130年の歩みとともに来月から「鶴鳴高校」として、新たな歴史を築いていきます。