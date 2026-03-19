【20日（金）春分の日、全国天気】ポイント

新潟以北は荒天…大荒れのおそれも

東日本や西日本は晴天

関東はスッキリせず

3連休の初日、20日（金）春分の日は、北日本に低気圧や前線が近づき、通過するでしょう。このため新潟から北日本にかけては、日本海側を中心に、午後は雨や雪で、風も強まり、雷を伴う所もありそうです。

警報級の暴風が吹くような大荒れとなるおそれもあり、警戒が必要です。さらに20日夜から21日（土）にかけては、上空の強い寒気の影響も受けるため、北海道は暴風雪や大雪となるおそれもあります。交通機関に影響が出る可能性もあり、要注意です。

また関東は、南海上に出来るシアーライン（風のぶつかり）の影響で雲が多く、雨の降る所があるでしょう。東海から九州にかけては、おおむね晴れる見込みです。最高気温は平年並みかやや高めの所が多いでしょう。

東海から九州は18℃前後で、20℃以上の所もありそうです。曇天模様の関東は上がり方が鈍く、15℃程度の予想です。

20日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 -1℃（-43月下旬）

青森 0℃（-33月下旬）

仙台 2℃（-13月下旬）

新潟 1℃（-73月上旬）

東京都心 10℃（-24月中旬）

名古屋 5℃（-5平年並み）

大阪 6℃（-5平年並み）

広島 6℃（-43月下旬）

高知 8℃（-53月下旬）

福岡 7℃（-4平年並み）

20日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 7℃（＋13月下旬）

青森 10℃（-13月下旬）

仙台 12℃（-23月下旬）

新潟 13℃（±04月上旬）

東京都心 15℃（-53月下旬）

名古屋 18℃（±04月上旬）

大阪 16℃（-13月下旬）

広島 18℃（＋14月上旬）

高知 20℃（＋14月上旬）

福岡 17℃（±03月下旬）

【来週は満開ラッシュの週に、でも雨予報が多い】

東京でも桜が開花し、いよいよ桜の季節が本番を迎えた感じです。来週は、東京をはじめ、関東以西では、一気に満開を迎える所も多くなりそうですが、天気が芳しくありません。

次々に低気圧が通過して、傘マークが目立つ予報となっています。ただ気温は高めなので、開花を催促するように降る催花雨という雨になりそうです。東京は来週の週末が一番の見頃となるでしょう。