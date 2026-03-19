映画『キングダム』初のシネマコンサート 7月から東京・大阪・福岡・横浜で開催
映画『キングダム』シリーズ初となるシネマコンサートが、7月から全国4都市で開催される。7月17日公開の最新作『キングダム 魂の決戦』を記念した特別企画で、2019年公開の第1作を大スクリーン上映とフルオーケストラの生演奏で楽しめる。
【動画】山崎賢人主演『キングダム 魂の決戦』特報映像
原作は原泰久氏による人気漫画で、累計発行部数は1億2000万部を突破。映画シリーズもこれまで4作品が公開され累計1734万人を動員し、興行収入245億円を記録するヒットを続けている。
今回のシネマコンサートでは、第1作『キングダム』をノーカット上映し、劇中音楽をオーケストラが映像に合わせて生演奏。映像と音楽が一体となった“ライブ感覚”の映画体験を提供する。
公演は7月5日の東京・東京国際フォーラムを皮切りに、大阪、福岡、横浜の全4都市で開催。東京フィルハーモニー交響楽団や大阪フィルハーモニー交響楽団、九州交響楽団が演奏を担当する。
チケットはS席9900円、A席8800円のほか、応援グッズ付きの応援席1万3200円などを用意。オフィシャル最速先行受付は19日午後5時から開始している。
■公演概要
・公演名：最新作公開記念『キングダム』シネマコンサート
・上映作品：『キングダム』（2019年）
・東京：7月5日（日）後5：00開演（東京国際フォーラム）
・大阪：7月7日（火）後6：30開演（フェスティバルホール）
・福岡：7月16日（木）後6：30開演（福岡市民ホール）
・横浜：7月24日（金）後2：00／後7：00開演（パシフィコ横浜）
・チケット：S席9900円、A席8800円、U18席3300円、応援席1万3200円（応援グッズ付き）
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原作は原泰久氏による人気漫画で、累計発行部数は1億2000万部を突破。映画シリーズもこれまで4作品が公開され累計1734万人を動員し、興行収入245億円を記録するヒットを続けている。
公演は7月5日の東京・東京国際フォーラムを皮切りに、大阪、福岡、横浜の全4都市で開催。東京フィルハーモニー交響楽団や大阪フィルハーモニー交響楽団、九州交響楽団が演奏を担当する。
チケットはS席9900円、A席8800円のほか、応援グッズ付きの応援席1万3200円などを用意。オフィシャル最速先行受付は19日午後5時から開始している。
■公演概要
・公演名：最新作公開記念『キングダム』シネマコンサート
・上映作品：『キングダム』（2019年）
・東京：7月5日（日）後5：00開演（東京国際フォーラム）
・大阪：7月7日（火）後6：30開演（フェスティバルホール）
・福岡：7月16日（木）後6：30開演（福岡市民ホール）
・横浜：7月24日（金）後2：00／後7：00開演（パシフィコ横浜）
・チケット：S席9900円、A席8800円、U18席3300円、応援席1万3200円（応援グッズ付き）