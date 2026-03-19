◆センバツ第１日 ▽１回戦 阿南光１―３中京大中京（１９日・甲子園）

中京大中京の川石大空（たいら、２年）が２回２死一塁、小田拓門（３年）の投じた高めの直球を右翼を襲う二塁打とし、今大会から甲子園で初めて採用されたＤＨ制の初ヒットとなった。

「７番・ＤＨ」でスタメン出場した背番号１９。「ＤＨ初安打」には「今知ってびっくり」と驚きを隠せない様子も「浮いたストレートが来たのでフルスイングしました。まぶしくて見えず、ライトが捕ったのか落としたのかわからなかったが、球場の歓声でヒットと分かった」と振り返った。この安打が公式戦で自身初のヒットともなり「バッティングでしっかりチームを引っ張っていきたい」と白い歯を見せた。

数日前に宿舎の大浴場で入浴している際に高橋源一郎監督から「ＤＨで行くかもしれない」と告げられ、準備をしてきた。昨秋はブルペン捕手を務めており「キャッチャーでレギュラーを取ろうと思ってたんですけど、ＤＨという制度ができて出場する機会を得た。冬の期間はしっかりバットを振って準備してきた」と制度の恩恵を受けた。

高橋監督は川石を「素直な性格と指示に対して１００パーセントやれる子」と評価し、入浴中に出番を告げたことには「ユニホームを着てない時の方がフラットにいろいろ会話できるので、裸ですしね」と笑いを誘った。