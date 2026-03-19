アイドルグループ・乃木坂４６の五百城茉央、池田瑛紗、菅原咲月が１９日、都内で行われた「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ」エントリー発表会に参加した。

日本レコード協会など、国内の音楽業界における主要５団体が構成される一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（ＣＥＩＰＡ）による国際音楽賞である「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ」。

２回目となる今年は６月１３日に東京の「ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＡ ＴＯＫＹＯ」で授賞式が開催される。昨年、授賞式でレッドカーペットを歩いた菅原は「日本の音楽の祭典ならではの華やかな雰囲気と、アーティストの皆さんの音楽にかける思いを間近で受け取ることができて、すごくワクワクしたことを覚えています」という。

乃木坂は主要部門６部門のうち最優秀アーティスト賞でエントリーされたほか、昨年リリースした「ネーブルオレンジ」「Ｓａｍｅ ｎｕｍｂｅｒｓ」「ビリヤニ」の３曲が最優秀楽曲賞にエントリーされた。五百城は「２０２５年にこの３曲が、すごく乃木坂４６を盛り上げた楽曲なので、みんなで作り上げた楽曲がノミネートされたことがうれしいです」と笑みを見せた。