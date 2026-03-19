円買い強まる、ドル円１５９．１０台へ、ユーロ円１８２．２０台へ下落＝ロンドン為替



ロンドン序盤は円買い優勢に始まっている。ドル円は159.16レベル、ユーロ円は182.27レベル、ポンド円は210.99レベルまで安値を広げた。欧州株が大幅安で取引を開始。独ＤＡＸ指数は１．４５％安となっている。昨日にイスラエルがイランのガス田を攻撃したと報じられており、今日の欧州市場では天然ガスが３５％の急騰となっている。リスク警戒の動きが一段と強まっている状況だ。



USD/JPY 159.26 EUR/JPY 182.29 EUR/USD 1.1447

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