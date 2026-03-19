通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．８％付近、動向は落ち着く
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．８％付近、動向は落ち着く
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.79 9.69 9.92 9.08
1MO 9.93 8.06 8.84 7.93
3MO 9.90 7.70 8.94 8.07
6MO 9.86 7.43 8.99 8.03
9MO 9.88 7.37 9.03 8.12
1YR 9.76 7.36 9.03 8.16
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.02 12.71 9.16
1MO 9.19 11.07 8.18
3MO 9.52 10.92 8.24
6MO 9.65 10.65 8.16
9MO 9.77 10.63 8.24
1YR 9.72 10.53 8.24
東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間は１０．７９％での推移。引き続き１カ月以降１年までの９％台後半よりも高い水準となっている。ただ、動向は落ち着きつつあるようだ。
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6MO 9.86 7.43 8.99 8.03
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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6MO 9.65 10.65 8.16
9MO 9.77 10.63 8.24
1YR 9.72 10.53 8.24
東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間は１０．７９％での推移。引き続き１カ月以降１年までの９％台後半よりも高い水準となっている。ただ、動向は落ち着きつつあるようだ。