通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間１０．８％付近、動向は落ち着く

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.79　9.69　9.92　9.08
1MO　9.93　8.06　8.84　7.93
3MO　9.90　7.70　8.94　8.07
6MO　9.86　7.43　8.99　8.03
9MO　9.88　7.37　9.03　8.12
1YR　9.76　7.36　9.03　8.16

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.02　12.71　9.16
1MO　9.19　11.07　8.18
3MO　9.52　10.92　8.24
6MO　9.65　10.65　8.16
9MO　9.77　10.63　8.24
1YR　9.72　10.53　8.24
東京時間16:32現在　参考値

　ドル円１週間は１０．７９％での推移。引き続き１カ月以降１年までの９％台後半よりも高い水準となっている。ただ、動向は落ち着きつつあるようだ。