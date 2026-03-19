高知県立大学の卒業式が3月19日、高知市でおこなわれ、約380人が新たな一歩を踏み出しました。



高知県立大学の今年度の卒業生は、4つの学部の361人と、大学院の26人のあわせて387人です。



高知市の新来島高知重工ホールで開かれた卒業式では、それぞれの学部の代表者に卒業証書や学位記が手渡されました。



式では甲田茂樹学長が、「世の中の課題と粘り強く向き合い、自らの専門性をいかして地域や社会のために力を発揮してほしい」とはなむけの言葉を贈りました。





また、卒業生を代表して30代で入学した文化学部の千頭紗綾さんが答辞を述べ、仲間とともに過ごした学生生活を振り返りながら、感謝の思いを涙ながらに語りました。■ 千頭紗綾さん「分からないところを教え合い試験前には励まし合い、一緒に頑張ろうと声を掛け合える仲間がいたからこそ、ここまでたどり着くことができました。私自身、人よりも遠回りしたかもしれません。しかし、この4年間で得た、いつからでも挑戦できるこの自信を胸にこれからも歩み続けていきたいと思う」卒業生たちは、大学生活での経験を糧にさらなる飛躍を誓っていました。■ 卒業生「うれしい気持ちで、晴れやかな気持ちでいっぱい。兵庫県で看護師として働きます。」「実習とか国家試験勉強で大変なこともあったが仲間と励まし合いながら、がんばれたので」「看護師になるのでテキパキ働ける社会人になりたい。」「うれしいですね卒業できて、東京で看護師として働くが人の命をあずかるので自覚をもってやっていきたい」卒業生たちは、晴れやかな表情で、新たな一歩を踏み出しました。