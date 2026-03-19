プロ野球のファームは19日、東、中、西地区で計6試合が行われた。

東地区の日本ハムはオイシックス戦（鎌ケ谷）に7―1。開幕5連勝とした。先発・福島は4回2/3を3安打無失点で、2番手の育成選手・福田が2回1/3を1安打無失点で1勝目。今川が2回の先制1号3ランなど3安打4打点をマークした。有薗が3安打、浅間が2安打3打点。オイシックス先発・山田大は5回5安打4失点で1敗目。漆原、岸川が2安打。チームは開幕から5連敗となった。

楽天はロッテ戦（ロッテ浦和）に9―2。先発・早川が5回1/3を5安打7奪三振2失点（自責1）で1勝目を挙げた。小深田が初回に先頭打者本塁打となる1号ソロを放つなど3安打3打点。育成ドラフト2位の大坪（日本海・石川）が9回の2号2ランなど3打点、YG安田が2安打1打点。ロッテ先発・唐川は5回6安打4失点で1敗目。安田、ドラフト6位・岡村（富島）が2安打を放った。

中地区は巨人が中日戦（ジャイアンツタウン）で15安打を放って9―2で大勝。ドラフト6位・藤井（浦和学院）が3回の1号2ランなど2安打3打点、小林が8回に1号3ラン。ドラフト5位・小浜（沖縄電力）が3安打2打点、育成選手の坂本達が3安打。先発・又木が5回4安打5奪三振2失点で1勝目を挙げた。中日はブライトが3回の2号ソロなど。大島が2安打。先発・高橋幸は3回0/3を10安打6失点で1敗目。

DeNAは西武戦（横須賀）に4―3で逆転サヨナラ勝ち。9回にドラフト1位・小田（青学大）の左犠飛で同点に追い付き、最後はドラフト3位・宮下（東洋大）が中前にサヨナラ打を放った。宮下は2安打で松尾が2安打1打点。先発・竹田は4回2/3を4安打3失点（自責1）。西武は中村剛、ドラフト6位・川田（四国銀行）が2安打。先発・狩生は5回6安打2失点（自責1）。

西地区の阪神はオリックス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）で15安打を放って13―4で大勝。ドラフト1位・立石（創価大）が3回に1号満塁本塁打を放った。佐野が5回の1号ソロなど3安打、前川が8回の1号ソロなど2安打2打点、浜田が4安打2打点。先発・ラグズデールは4回3安打4奪三振で4失点（自責2）。オリックス先発・山口は3回0/3を10安打10失点で1敗目。野口が3安打をマーク。

ソフトバンクは広島戦（タマホームスタジアム筑後）に5―3。先発・大津が5回1/3を5安打3失点で1勝目を挙げた。育成選手の中沢が2安打。広島先発・遠藤は4回6安打4失点で1敗目。持丸が2回の1号2ランなど2安打。