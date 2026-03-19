お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。バラエティー番組で自身の活動をチェックし、イジる東野幸治（58）について語った。

南海キャンディーズ山里亮太は東野を「とてつもない好奇心を持っている」と評価した。「あの人も人の悪口を言わないじゃない。悪く持ってくことはするけど。誰かの悪口を言うときもあの人のテクニックとして『心配してる』ってウソをつく」と分析し、笑わせた。

西野は「あれはね。本当に悪い男で」と“被害者”として共感した。「僕のビジネス書を毎回読むんですよ。で付箋入れるんですよ。で、僕この間ビジネス書出したんですよ。で楽屋あいさつ行ってそのビジネス書あったんですよ。でも付箋があんまり刺さってなかったんですね。そのときに東野幸治が言ったのは『お前これやるとこないど』って言ったんですよ」とやりとりを回想。「この『やる』は『殺す』という（意味）。付箋ってだいだい勉強になったところにやる。（東野の場合は）じゃなくて殺す場所をずっと探している。『今作、やるとこないなぁ』『どうする？』って」と東野の“悪い”一面を暴露した。