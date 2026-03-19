Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、自炊した料理を公開。彩り豊かなせいろ料理にファンから反響が上がっている。

【写真】Snow Man佐久間大介の手料理の数々（全3枚）

■佐久間大介が“せいろ蒸し”に初挑戦

佐久間は「#佐久間の初挑戦」「せいろ！！！」とコメントし、せいろ料理を公開した。

写真には、鮭や豚肉、餃子などを入れたせいろと、野菜をたっぷり盛り付けたせいろが並び、初めてせいろ料理に挑戦した様子を明かしていた。

■「朝せいろ、ぶちキメたぜ！」

さらに翌朝には「朝せいろ、ぶちキメたぜ！」と投稿し、じゃがいもやナス、キャベツ、もやし、パプリカ、ゆで卵などを蒸した彩り豊かなせいろ料理を公開。

前日の投稿に続いてせいろ料理を楽しむ様子から、料理にハマっている様子がうかがえる。

ファンからは「おいしそう」「これだけの食材を揃えたのがもう愛おしい」「シゴデキ」「見た目も美しい」「ヘルシー」「料理レベル上がってる」「栄養バランスばっちり」などの声が寄せられている。

■納豆パスタを作ったことも

なお、3月9日の投稿では「冷蔵庫にある物で納豆パスタ作ったぜ！！！！」とコメントし、キムチダレ納豆と味のりをのせたパスタを披露。

「あと、生卵なんて無いから毎朝食べてるゆで卵！いただきます！！」ともつづっており、普段から自炊を楽しんでいる様子を明かしていた。

Snow Man

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