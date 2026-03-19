　3月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは348銘柄。東証終値比で上昇は89銘柄、下落は230銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は71銘柄。うち値上がりが11銘柄、値下がりは55銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1015円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7946>　光陽社　　　　　　　910　　+150（ +19.7%）
2位 <149A>　シンカ　　　　　　 1070　　+150（ +16.3%）
3位 <3989>　シェアテク　　　　 1356　　+175（ +14.8%）
4位 <6094>　フリークＨＤ　　　　700　　 +47（　+7.2%）
5位 <365A>　伊沢タオル　　　　　700　　 +45（　+6.9%）
6位 <4588>　オンコリス　　　　 2400　　+154（　+6.9%）
7位 <3103>　ユニチカ　　　　　 1562　　 +72（　+4.8%）
8位 <1803>　清水建　　　　　　 3000　+100.0（　+3.4%）
9位 <9468>　カドカワ　　　　　 3235　 +99.0（　+3.2%）
10位 <1366>　ｉＦ日経Ｗベ　　　127.9　　+3.9（　+3.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1491>　中外鉱　　　　　　　759　　-299（ -28.3%）
2位 <6085>　アーキテクツ　　 2211.3　-388.7（ -14.9%）
3位 <6209>　リケンＮＰＲ　　　 3400　　-490（ -12.6%）
4位 <6941>　山一電機　　　　　 7840　　-980（ -11.1%）
5位 <6619>　ＷＳＣＯＰＥ　　　　173　　 -16（　-8.5%）
6位 <2646>　ＧＸメタ日株　　　 3320　　-274（　-7.6%）
7位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
8位 <7901>　マツモト　　　　　 1200　　 -76（　-6.0%）
9位 <7803>　ブシロード　　　　　247　　 -15（　-5.7%）
10位 <6522>　アスタリスク　　　809.4　 -44.6（　-5.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1803>　清水建　　　　　　 3000　+100.0（　+3.4%）
2位 <4506>　住友ファーマ　　　 1870　 +15.5（　+0.8%）
3位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1694.3　 +11.8（　+0.7%）
4位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4725　　 +25（　+0.5%）
5位 <7211>　三菱自　　　　　　　349　　+1.7（　+0.5%）
6位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　　 2905　 +13.5（　+0.5%）
7位 <3407>　旭化成　　　　　　 1560　　+6.5（　+0.4%）
8位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 2735　 +11.0（　+0.4%）
9位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4140　　 +16（　+0.4%）
10位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2140　　+6.5（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5713>　住友鉱　　　　　　 8888　　-249（　-2.7%）
2位 <6506>　安川電　　　　　　 4326　　-111（　-2.5%）
3位 <7012>　川重　　　　　　　16130　　-370（　-2.2%）
4位 <5711>　三菱マ　　　　　　 5105　　-116（　-2.2%）
5位 <6723>　ルネサス　　　　　 2450　 -55.5（　-2.2%）
6位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　862　 -13.3（　-1.5%）
7位 <5803>　フジクラ　　　　　24960　　-370（　-1.5%）
8位 <6305>　日立建機　　　　 5354.8　 -77.2（　-1.4%）
9位 <5801>　古河電　　　　　　29000　　-400（　-1.4%）
10位 <7205>　日野自　　　　　　　390　　　-5（　-1.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース