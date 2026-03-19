[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇89銘柄・下落230銘柄（東証終値比）
3月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは348銘柄。東証終値比で上昇は89銘柄、下落は230銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は71銘柄。うち値上がりが11銘柄、値下がりは55銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1015円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7946> 光陽社 910 +150（ +19.7%）
2位 <149A> シンカ 1070 +150（ +16.3%）
3位 <3989> シェアテク 1356 +175（ +14.8%）
4位 <6094> フリークＨＤ 700 +47（ +7.2%）
5位 <365A> 伊沢タオル 700 +45（ +6.9%）
6位 <4588> オンコリス 2400 +154（ +6.9%）
7位 <3103> ユニチカ 1562 +72（ +4.8%）
8位 <1803> 清水建 3000 +100.0（ +3.4%）
9位 <9468> カドカワ 3235 +99.0（ +3.2%）
10位 <1366> ｉＦ日経Ｗベ 127.9 +3.9（ +3.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1491> 中外鉱 759 -299（ -28.3%）
2位 <6085> アーキテクツ 2211.3 -388.7（ -14.9%）
3位 <6209> リケンＮＰＲ 3400 -490（ -12.6%）
4位 <6941> 山一電機 7840 -980（ -11.1%）
5位 <6619> ＷＳＣＯＰＥ 173 -16（ -8.5%）
6位 <2646> ＧＸメタ日株 3320 -274（ -7.6%）
7位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
8位 <7901> マツモト 1200 -76（ -6.0%）
9位 <7803> ブシロード 247 -15（ -5.7%）
10位 <6522> アスタリスク 809.4 -44.6（ -5.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1803> 清水建 3000 +100.0（ +3.4%）
2位 <4506> 住友ファーマ 1870 +15.5（ +0.8%）
3位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1694.3 +11.8（ +0.7%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4725 +25（ +0.5%）
5位 <7211> 三菱自 349 +1.7（ +0.5%）
6位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2905 +13.5（ +0.5%）
7位 <3407> 旭化成 1560 +6.5（ +0.4%）
8位 <4661> ＯＬＣ 2735 +11.0（ +0.4%）
9位 <6701> ＮＥＣ 4140 +16（ +0.4%）
10位 <1963> 日揮ＨＤ 2140 +6.5（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5713> 住友鉱 8888 -249（ -2.7%）
2位 <6506> 安川電 4326 -111（ -2.5%）
3位 <7012> 川重 16130 -370（ -2.2%）
4位 <5711> 三菱マ 5105 -116（ -2.2%）
5位 <6723> ルネサス 2450 -55.5（ -2.2%）
6位 <3861> 王子ＨＤ 862 -13.3（ -1.5%）
7位 <5803> フジクラ 24960 -370（ -1.5%）
8位 <6305> 日立建機 5354.8 -77.2（ -1.4%）
9位 <5801> 古河電 29000 -400（ -1.4%）
10位 <7205> 日野自 390 -5（ -1.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7946> 光陽社 910 +150（ +19.7%）
2位 <149A> シンカ 1070 +150（ +16.3%）
3位 <3989> シェアテク 1356 +175（ +14.8%）
4位 <6094> フリークＨＤ 700 +47（ +7.2%）
5位 <365A> 伊沢タオル 700 +45（ +6.9%）
6位 <4588> オンコリス 2400 +154（ +6.9%）
7位 <3103> ユニチカ 1562 +72（ +4.8%）
8位 <1803> 清水建 3000 +100.0（ +3.4%）
9位 <9468> カドカワ 3235 +99.0（ +3.2%）
10位 <1366> ｉＦ日経Ｗベ 127.9 +3.9（ +3.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1491> 中外鉱 759 -299（ -28.3%）
2位 <6085> アーキテクツ 2211.3 -388.7（ -14.9%）
3位 <6209> リケンＮＰＲ 3400 -490（ -12.6%）
4位 <6941> 山一電機 7840 -980（ -11.1%）
5位 <6619> ＷＳＣＯＰＥ 173 -16（ -8.5%）
6位 <2646> ＧＸメタ日株 3320 -274（ -7.6%）
7位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
8位 <7901> マツモト 1200 -76（ -6.0%）
9位 <7803> ブシロード 247 -15（ -5.7%）
10位 <6522> アスタリスク 809.4 -44.6（ -5.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1803> 清水建 3000 +100.0（ +3.4%）
2位 <4506> 住友ファーマ 1870 +15.5（ +0.8%）
3位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1694.3 +11.8（ +0.7%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4725 +25（ +0.5%）
5位 <7211> 三菱自 349 +1.7（ +0.5%）
6位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2905 +13.5（ +0.5%）
7位 <3407> 旭化成 1560 +6.5（ +0.4%）
8位 <4661> ＯＬＣ 2735 +11.0（ +0.4%）
9位 <6701> ＮＥＣ 4140 +16（ +0.4%）
10位 <1963> 日揮ＨＤ 2140 +6.5（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5713> 住友鉱 8888 -249（ -2.7%）
2位 <6506> 安川電 4326 -111（ -2.5%）
3位 <7012> 川重 16130 -370（ -2.2%）
4位 <5711> 三菱マ 5105 -116（ -2.2%）
5位 <6723> ルネサス 2450 -55.5（ -2.2%）
6位 <3861> 王子ＨＤ 862 -13.3（ -1.5%）
7位 <5803> フジクラ 24960 -370（ -1.5%）
8位 <6305> 日立建機 5354.8 -77.2（ -1.4%）
9位 <5801> 古河電 29000 -400（ -1.4%）
10位 <7205> 日野自 390 -5（ -1.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース