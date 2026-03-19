この記事をまとめると ■2026年3月20・21日に「JAFモータースポーツジャパン 2026」が開催される ■入場無料でレーシングカーを間近に観察することができる絶好の機会となる ■「JAFモータースポーツジャパン 2026」とともにモータースポーツシーズンも始まる

入場無料で誰でも参加できるモータースポーツイベント

春の横浜に“音と匂いと振動”が帰ってくる――。そんな表現がピッタリの体験型イベント「JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜」が、3月20〜21日に山下ふ頭で開催される。本イベントは2006年から続く国内最大級のモータースポーツフェスで、コンセプトは「見て・聞いて・触って・体感する」となっている。つまり、ただの展示会ではなく、五感で楽しむリアルイベントとなっているのが特徴だ。

では実際のところ、どんなコンテンツが用意されているのか、今回の見どころを具体的に掘り下げてみよう。

まず王道は、やはりレーシングカーの展示だ。会場にはSUPER FORMULAやSUPER GT、スーパー耐久で活躍するホンモノの競技車両が並ぶ。

トヨタは、FIA世界耐久選手権（WEC）に参戦するGR010やスーパー耐久ST-Qクラスで話題の水素エンジンカローラを展示予定。

日産はSUPER GT参戦車両のMOTUL AUTECH GT-RとNissan Formula E Gen3 Evoを、ホンダはレースで活躍するホンダの名マシンから新型のPRELUDEまで、幅広い車両を会場に持ち込む。

また、三菱はAXCR2025優勝車の「トライトン」やダカールラリー1985優勝車「パジェロ」に加え、45度の急斜面を三菱4WDが駆け上がる大迫力の「4WD登坂キット同乗体験」も実施。

さらにスバルは東京オートサロンで話題となったWRX S4やレヴォーグの特別仕様車「R-Black limited II」を、ダイハツはD-SPORT仕様のミライースなどを展示予定だ。

さらに見逃せないのが、実際に走る“ライブコンテンツ”。会場内ではKYOJO CUPのフォーミュラ車両や日野自動車のダカール・ラリー2018参戦2号車のデモランが行われるほか、全日本ラリー選手権・全日本ジムカーナ選手権ドライバーによる同乗走行といった体験プログラムも用意される予定で、観るだけでなく“乗って感じる”ことができる。普段はサーキットでしか味わえないスピード感を、都市部のど真ん中で体験できるのはかなり貴重だ。

そして、このイベントならではなのがJAFコンテンツ。なかでも注目はロードサービスの実演だ。事故や災害現場を想定した救援作業をライブで披露し、プロの隊員が驚くべきスピードと正確さで車両を処理していく様子は、ある意味でモータースポーツ以上にリアル。普段は絶対に見られない裏側を体感できる。

展示系では「はたらくクルマ」コーナーも充実。JAFの特殊車両をはじめ、ウニモグの高性能救助車やR33スカイラインGT-Rのパトカーといった激レアな車両が並ぶ予定で、クルマ好きなら思わず足を止めること間違いなしだ。

さらに、ファミリー向けコンテンツも抜かりない。キッズ向けの乗車体験やカート体験、運転教育プログラムなども用意され、「未来のクルマ好き育成イベント」としての側面も強い。実際、ハイブリッドフォーミュラマシンの乗車体験といった企画も予定されており、子どもがモータースポーツに触れる入口としてはこれ以上ない環境となっている。

さらにはバイクファンのためにトライアルデモも実施。障害物を軽々と乗り越えていくバイクの妙技は、四輪とはまた違う迫力があり、観客を一瞬で引き込むコンテンツとなっている。

このように、「JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜」は、ひと言でいえば「全部入り」。レーシングカー展示、実走デモ、同乗体験、はたらくクルマ、キッズ体験、さらにはJAFのプロ技まで網羅する「総合モータースポーツフェス」なのだ。しかも入場は無料。ここまで内容が濃いコンテンツをタダで体験できるというのは、正直かなりお得だ。

モータースポーツファンはもちろん、クルマ好き、そして家族で週末のレジャーを探している人にもおすすめの「JAFモータースポーツジャパン 2026」。春の横浜でモータースポーツの新シーズン幕開けを体感してみてはいかがだろうか。