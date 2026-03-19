「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第18節は20日（金）から22日（日）にかけて計5つのカードが実施される。

■ヴォレアス北海道 vs 広島サンダーズ

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ほかのカードに先んじて金曜日（祝日）から実施されるヴォレアスのホームゲーム、その舞台は今季2度目となる函館市。前回（第11節）は未勝利に終わっただけに、函館市に駆けつけるファンたちの前で今度こそ白星を挙げたいところ。ヴォレアスは先週の第17節GAME2でメルト・タンメアルのチーム最多5本を筆頭に、張育陞と三好佳介が4本で並ぶなど計15本のブロックシャットをVC長野に浴びせ、完勝を収めた。今節で対戦する広島THは、シーズンを通して調子を上げてきたクーパー・ロビンソンが前節を終えてチームトップスコアラーに君臨、大砲フェリペ・モレイラ・ロケも高い決定力を保っている。ヴォレアスとしては、その攻撃陣をどれだけ跳ね返せるかが鍵を握る。

■サントリーサンバーズ大阪 vs ウルフドッグス名古屋

第16節で今季初の連敗を喫したサントリーだったが先週の第17節で東レ静岡から連勝を奪い、リーグ連覇へ再び歩み出した。その第17節ではミドルブロッカーの鬼木錬がGAME1でチーム最多4本、GAME2で3本のブロックポイントを叩き出して勝利に貢献するなど、前衛で存在感を放った。ドミトリー・ムセルスキー、イゴール・クリュカという長身プレーヤーとともに形成する複数枚のブロックは、対戦相手にとって何よりの脅威である。対するWD名古屋は直近の2節とも1勝1敗と連勝で勢いをつけることができず。そんな中でもベテランミドルブロッカーの傳田亮太がパフォーマンスを上げてきており、健在ぶりを披露している。サントリーの高さあるブロックを打ち破る一手となれるか。

■東京グレートベアーズ vs 東レアローズ静岡

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第17節のGAME1にて連勝が3でストップした東京GBだったが、翌GAME2ではバルトシュ・クレクとルチアーノ・ヴィセンティンの両外国籍アタッカーが18得点と並ぶ活躍で白星を手にした。現在18勝16敗（5位）と勝ち越した状態をキープしている東京GB。勝ち星を重ねてチャンピオンシップ進出を確定させるだけでなく、クォーターファイナルでホームアドバンテージを獲得できる順位にまで押し上げたいところだ。対照的に4連敗中の東レ静岡はチャンピオンシップ進出がいよいよ厳しくなってきたか。それでも若手選手が存分に力を発揮している点は光明とも言える。特にアウトサイドヒッターの山田大貴は、第17節のGAME1でサントリーを相手に5本のサービスエースを奪ってみせた。ジュニアチーム出身の山田、東レ静岡の看板選手へ着々と駆け上がっている。

■VC長野トライデンツ vs 大阪ブルテオン

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昨年11月15日の第4節GAME1を最後に、長く暗いトンネルに突入したVC長野は第17節のGAME1で実に4カ月ぶりの白星をゲット。連敗を25で止めた試合ではオポジットの岸川蓮樹がチーム最多16得点、アウトサイドヒッターの佐藤隆哉が15得点と続いたほか、その対角に入った工藤有史が3本のブロックポイントをマークした。翌GAME2では敗れたものの、白星を手にしたことで一安心というところか。しかし、シーズンは続く。VC長野はホームでファンに勝利を届けるべく今節に臨む。対する大阪Ｂは第16節GAME1でチャンピオンシップ進出を決めてから現在4連勝中。レギュラーシーズン連覇へ歩みを止めない。

■ジェイテクトSTINGS愛知 vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

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第17節で大阪Ｂに連敗を喫したSTINGS愛知。GAME1では得点源のステファン・ボワイエがアタックで8得点、アタック決定率38.1％（21本中）と苦しんだ一方で、守備では藤中謙也がチーム最多3本のブロックポイントを挙げるなど気を吐いた。今節でホームに迎える日鉄堺BZはマシュー・アンダーソンが戦線に復帰したことで攻撃の幅広さも戻ってきただけに、STINGS愛知としては組織的な守りはもちろん個々のブロック力も欠かせないところ。日鉄堺BZは現在13勝21敗の7位で、チャンピオンシップ圏内目前の状況が続いている。6位の広島THは15勝19敗と勝ち星の差はわずか2。諦めることなく、目の前の勝利へフォーカスする。

■SVリーグ男子第18節 試合日程・放送情報・配信情報

ヴォレアス北海道 vs 広島サンダーズ

▼日時

GAME1：3月20日（金）13時05分～

GAME2：3月21日（土）13時05分～

▼会場

函館アリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

サントリーサンバーズ大阪 vs ウルフドッグス名古屋

▼日時

GAME1：3月21日（土）13時05分～

GAME2：3月22日（日）13時05分～

▼会場

おおきにアリーナ舞洲

▼放送

フジテレビNEXT

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2：J SPORTSオンデマンド

東京グレートベアーズ vs 東レアローズ静岡

▼日時

GAME1：3月21日（土）14時05分～

GAME2：3月22日（日）14時05分～

▼会場

有明コロシアム

▼放送

なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド

GAME2：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

VC長野トライデンツ vs 大阪ブルテオン

▼日時

GAME1：3月21日（土）14時05分～

GAME2：3月22日（日）13時05分～

▼会場

ことぶきアリーナ千曲

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

ジェイテクトSTINGS愛知 vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

▼日時

GAME1：3月21日（土）14時05分～

GAME2：3月22日（日）14時05分～

▼会場

岡崎中央総合公園総合体育館

▼放送

GAME1：J SPORTS 3

GAME2：なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド