日米首脳会談が20日未明に行われます。高市首相に同行してアメリカ・ワシントンにいる日本テレビ政治部・矢岡亮一郎官邸キャップが、高市首相の様子や会談の展望をお伝えします。

――高市首相はどういった様子ですか？

アメリカでは午前4時を回り、高市首相は現在、ホワイトハウスに隣接する要人の宿泊施設に入っています。

到着した際の高市首相は少し笑顔も見せていましたが、同行した機内でも羽田空港を離陸したあと、随行員・記者団の席を一周しながら、笑顔で挨拶をする場面もありました。

これは、歴代首相の外国訪問の際の慣例ではありますが、18日も国会審議6時間、シンガポールとの首脳会談をこなしてからの出発でしたので、正直、こういう挨拶はされないかなとも思いましたが、元気な姿を見せていました。

――日本時間20日未明に迫った日米首脳会談ですが、トランプ大統領から新たな発信はないのでしょうか。

ここ数日、16日は「支援すべき」、17日には支援は「必要ない」と発信してきたトランプ大統領ですが、18日は記者団の問いかけにも一切答えませんでした。

日本政府内では、支援は「もう必要ない」とのメッセージは、後ろ向きな各国への不満の表れ、との見方で一致しています。

実際にドイツ、フランス、オーストラリアなどは、現時点で派遣する考えはない、と表明しています。一方で、ある外務省幹部は、「アメリカも全世界を敵に回すわけにはいかない。日本まで敵にできない」と話しています。

――今回の日米首脳会談では、昼食も夕食もともにするのですよね。

これは、ホワイトハウスを取材していても異例の厚遇といえます。日本政府関係者によれば、この日程は、アメリカ側が提案してきたもので、「去年10月にトランプ大統領が訪日した際の高市首相の印象がよほど良かったのだろう」と話しています。

また、注目の首脳会談冒頭、カメラと記者が入る場面は、トランプ大統領の発信の場に利用されることも少なくありません。

取材していると、大きく二つのパターンが想定されています。

一つは、自衛隊派遣を要望しないまでも不満を示すパターン。もう一つは、世界的にも孤立しつつあるトランプ大統領が、「親しい友人」と表現する高市首相との信頼関係を誇示するパターンです。

ある政府関係者は、「2月の衆院選で強固な政権基盤を築いた高市首相の強さに、トランプ大統領も一目置いているはずだ」とも解説しています。日本政府は、安倍元首相とトランプ大統領の友情を後ろで支えた通訳を今回も同行させています。

日本時間20日未明に迫った注目の会談、高市首相、そして同行する政府関係者は、トランプ大統領の言葉に静かに身構えています。