イランでの戦争に抗議して米国家テロ対策センターのトップを辞任したジョー・ケント氏/Anna Moneymaker/Getty Images

（CNN）イランでの戦争を巡る保守派の運動内部の論争が17日、新たな段階に突入した。戦争を批判した米情報機関のトップが辞任したのだ。トランプ大統領が任命した政権関係者が戦争批判を理由に辞任するのはこれが初めてだった。

辞任したのは国家テロ対策センターを率いていたジョー・ケント氏。辞表の中でケント氏は、「良心に照らして、現在イランで続いている戦争は支持できない」と明言。政権はイランが「差し迫った脅威」をもたらしているとの虚偽の主張を行ってきたと示唆し、イスラエルが米国を戦争に引きずり込んだとの見方を強調した。また当該の戦争は「米国人の利益には一切ならず、国民の生命を犠牲にすることも正当化できない」と指摘した。

トランプ氏はこれを受け、「安全保障には非常に弱い」とケント氏を形容。「辞任するのは良いことだ」と評した。

では今回の辞任劇は一体どれほど重大な意味を持つのか？

メッセンジャーとしてのケント氏は相当に不完全な人物で、その経歴も順風満帆とは言えない。過去には連邦議会下院選に立候補して落選したこともある。その点を踏まえ、辞表におけるイスラエルへの広範な言及とも合わせて、本人の見解が具体的にどこから来ているものなのかは、ある程度警戒しておいた方がいい。

同時にこの人物は陸軍特殊部隊「グリーンベレー」出身で、トランプ氏が情報機関の要職にふさわしいと見込んだ人材だ。そして右派が米国による20年以上ぶりの大規模戦争に苦慮する中にあって、ケント氏はトランプ氏の支持層の中でも戦争に全面的には同意しないグループを代表する存在となる可能性がある。とりわけ戦争の長期化に対して、このグループは否定的な見方を示す。

果たしてケント氏は、自らの辞表で美徳の規範を示しているのだろうか。その内容は偉大な信念に基づいて書かれた過去の辞表に匹敵するものなのだろうか。例えばサイラス・バンスは1980年、国務長官を辞任する形で当時のカーター大統領に抗議し、イランで拘束された米国人の人質救出作戦への反対を表明した。この作戦は結局失敗に終わった。

ケント氏のケースが当時に相当するとは言えない。ただ同氏の動きがトランプ氏にとってのある潜在的な問題を示す兆候となっていることは確かだ。

複雑なメッセンジャー

連邦議会下院選の候補者だったケント氏は白人至上主義者と関係があり、ナチスの同調者のインタビューを受けたこともある。CNNが以前報じた。本人は過激主義から距離を置こうとしていたが、そうした関係は2022年及び24年のワシントン州での選挙戦で不利に働いたかもしれない。

ケント氏は複数の陰謀論を口にしてもいた。具体的には、後に所属することになる情報機関が21年1月6日に発生した連邦議会議事堂襲撃事件の画策と指揮に関与していたという内容などだ。国家テロ対策センターのトップへの任命は昨年7月に議会で承認されたが、共和党のトム・ティリス上院議員（ノースカロライナ州選出）は承認に賛成しなかった。

ケント氏の17日の辞表は、イスラエルへの言及の多かったことでもかなりの注目を集めた。

ケント氏は、イスラエルが米国に「圧力をかけて」イランでの戦争に向かわせたと語っている。その主張自体は、ルビオ国務長官が戦争の初期段階で発言した内容と比べればそこまで滑稽なものではない（米国による最初の攻撃の後、ルビオ氏はイランが差し迫った脅威だと主張。理由について、イスラエルはイランを攻撃するつもりであり、そうなればイランは報復として米国の標的を攻撃するからだと述べた。米政権はその後、このタイプの正当化からは距離を取った）。

だがケント氏はそこで止まらない。辞表の中でイスラエルによる「米国での強力なロビー活動」も引き合いに出し、「高位のイスラエル当局者たち」がイランのもたらす脅威についての「誤情報キャンペーン」を行っていると非難。イスラエルが米国を「イラク戦争」に引きずり込んでいると訴えた。同時にシリア内戦も、「イスラエルが作り出した戦争」だと主張した（ケント氏の妻はこの内戦で19年に死亡している）。

言ってみればそれは、元FOXニュース司会者のタッカー・カールソン氏が最近口にしているような話と極めて似た内容に聞こえる。

ただ、そこがある種のポイントでもある。ケント氏の視点は、トランプ氏の支持層のより広範な心情を反映したものなのかもしれない。反イスラエル的、そして反ユダヤ主義的見解はここへ来て勢いを増しつつあるようだ。とりわけ若年層やインフルエンサー界隈（かいわい）ではそうで、彼らが右派における戦争支持の主張に冷や水を浴びせる可能性がある。

共和党による戦争支持は限定的

現状で世間一般の通念は以下の通りだ。歯に衣（きぬ）着せぬ一部の保守派が戦争に尻込みしてはいるものの、右派全体はトランプ氏と足並みを合わせている。

しかしこれは全体像ではない。実際のところ、戦争の初期段階でのCNN世論調査では共和党支持者の23％が軍事行動に踏み切る決定に反対していた。またCNNをはじめとする世論調査によれば、共和党側の戦争支持の大半は相当控え目な内容だった（多くの共和党支持者は戦争を支持しているものの、「強く」支持するとは回答していない）。これは戦争の代償が拡大するほど、懸念が高まる可能性を示唆する。

トランプ政権のバンス副大統領でさえ、戦争への全面的な支持は明確に控えている。

ケント氏の辞表提出は、一部の有力な右派インフルエンサーの後に続くものだ。彼らはここまで、悪びれることなく戦争に異議を唱えてきた（それに合わせてしばしばイスラエル批判も展開してきた）。カールソン氏だけではない。前下院議員のマージョリー・テイラー・グリーン氏や、元FOX番組司会者のメーガン・ケリー氏などもそうだ。

これは以前にはまず見られなかった動きだ。恐らくエプスタイン文書の件でさえも、これほどの事態には至っていない（この問題の批判はトランプ氏個人というよりも同氏の政権に向けられている）。こうしたインフルエンサーらがお墨付きを与えることで、他の人々も同様の立場を取ることができるようになる。言論エリート層の見解が、支持基盤の全体に浸透していく可能性がある。

戦争の正当化に苦慮する政権の姿が浮き彫りに

ケント氏の辞表は、政権にとって極めて切実かつ現在進行形の問題をも浮き彫りにする。つまり戦争の正当化だ。ケント氏や同氏の論理について人々がどう考えるにせよ、政権は常に四苦八苦しながら、なぜイランが「差し迫った」脅威なのかを説明しようとしている。

いくつか可能性のある正当化を検討した後、政権は最終的に次の筋書きに落ち着いたようだ。つまりイランが米国を攻撃するだろうと、トランプ氏が感じたからという理由だ。ただそれを裏付ける既知の情報は一切ないのだが。

右派はこうした細部にはあまり関心を払っていない。しかし明確な正当化が行えなければ、政権が戦争を擁護する理屈には大きな穴が開いたままとなる。米国の有権者がこの問題に注目し始めれば、この点はある程度問題となりかねない。

今問われているのは、ケント氏の行動が前兆となり、他の人物も同様の決定を下すのかどうかだ。長年イランとの戦争に警鐘を鳴らしてきたギャバード国家情報長官も、後に続くのだろうか（ケント氏はトランプ政権2期目の当初、ギャバード氏の下で働いていた）。

ギャバード氏は17日午後、X（旧ツイッター）でこの問題について検討。イランが差し迫った脅威であるかどうかを判断するのはトランプ氏の仕事だと述べたが、その点に関する自身の見解は明らかにしなかった。

「目の前の情報全てを慎重に精査した後、トランプ大統領はイランのテロリスト・イスラム政権が差し迫った脅威だと結論付けた。そしてその結論に基づいて行動を起こした」。ギャバード氏はそう記した。

トランプ政権からの多数の辞任や、支持層からの大規模な離脱が起きるとは考えにくい。ケント氏は「MAGA（米国を再び偉大に）」運動においてそこまでの有力者ではないからだ。

とはいえ、トランプ氏の支持基盤は少しずつ失われつつある。そしてケント氏は現状、一連の展開における重要人物として登場している。同氏や同氏の辞任理由について、人々がどう考えるかにかかわらず。

◇

本稿はCNNのアーロン・ブレイク記者による分析記事です。