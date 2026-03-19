今季オープン戦初登板、韓国でも大注目

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が18日（日本時間19日）、米アリゾナ州で行われたジャイアンツとのオープン戦に先発で今季実戦初登板した。4回1/3を投げて1安打無失点、4奪三振3四死球の内容。これに韓国メディアから驚きの声が上がっている。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への参加を経て遅れた今季初登板。大谷は初回をたった5球で三者凡退とすると、2回には先頭ラモスに二塁打を打たれるも2奪三振で得点を与えなかった。

3回には2四死球とやや乱れたが、ベイリーを77.5マイル（約124.7キロ）の緩いカーブで見逃し三振に仕留めるなどピンチを脱した。5回もマウンドに上がり、打者1人を打ち取って降板。観客は立ち上がって拍手を送った。時速99.9マイル（約160.8キロ）がこの日の最速だった。

この試合にはWBCに韓国代表として出場したイ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ）やキム・ヘソン内野手（ドジャース）が出場したこともあり、韓国でも大きな注目を集めた。韓国メディア「マイデイリー」は「大谷は本当に野球の神なのか…初の実戦で161キロ直球＆116キロカーブが凄まじい」という記事を掲載した。

「LAドジャースの大谷翔平が、オープン戦の初登板から恐ろしいほどの球威を披露した」という記事は、大谷が投球に交えた緩急に注目。「緩急調節が凄まじかった。最高球速は時速99.9マイルを記録。最低72.3マイル（約116.4キロ）のカーブで打者のタイミングを外した。球速差は実に44.4キロに及ぶ」とした。

さらに、大谷が降板後「唯一課題かなと思います」と挙げた部分についても、「この日、大谷は4つの三振を奪った。しかし、もっと多くの三振を取る機会があった。大谷はそれを惜しいとしたのだ」と驚きの声を上げている。



（THE ANSWER編集部）