「亜麻色の髪の乙女」などのヒット曲で知られる、歌手の島谷ひとみが18日、自身のインスタグラムを更新。国民的ロックバンドのメンバーとの2ショットをアップした。



【写真】人気ゲームの音楽まで手がける国民的ロックバンドのメンバー 才能スゴすぎ

島谷は「Honolulu festivalにて サザンオールスターズの関口和之さんにお会いしました。」と報告。「ホノルル フェスティバル」は日本とハワイの交流を深めるイベントで、1995年に第1回が開催され、30回目を迎えた今年は島谷が主宰する平和と音楽の祭典“PEACE STOCK”のミニステージが開催された。



「しまたに、ウクレレにチャレンジするまであと一歩w!? きゃー！」と感動をつづった島谷。サザンではベースを担当している関口だが、ウクレレの活動でも有名。自らが呼びかけ人となったザ・ドリフターズの高木ブーの誕生年(1933）を冠した「1933ウクレレオールスターズ」には野村義男や荻野目洋子らも参加しており、ハワイで開催された音楽イベントに登場したことも。



さらに、島谷はサザンとは違う顔も知って驚いたという。「桃太郎電鉄シリーズの音楽を作ってらしたなんて 知らなすぎた!!」とビックリしたことを明かした。関口は人気ゲーム「桃太郎電鉄シリーズ」の音楽を1作目の「桃太郎伝説」(1987年発売)から手がけている。



ハワイを舞台にした出会いに、「この島は人と人を繋いでくれる♡ また、曲が浮かびそう」と結んだ島谷。別の投稿では「お隣から美しい声が聞こえて来たからノックノックしてみました」と記し、歌手・平原綾香と久々に再会したことを「Hawaiiの不思議な引き寄せPowerかもね」と伝えている。



島谷は1980年生まれ、広島県出身。99年にデビューし、2002年発売の「亜麻色の髪の乙女」など数々のヒット曲を世に送り出した。NHK紅白歌合戦にも4年連続で出場している。



（よろず～ニュース編集部）