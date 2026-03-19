1995年。日本中を震撼させたオウム真理教の拠点・上九一色村のサティアンから、53人の子どもたちが救出された。顔面は蒼白で、頭にはヘッドギア。警察によって保護され、児童相談所に運び込まれた彼らが見せた素顔とは。

【秘蔵写真】オウム真理教が撒いていたビラに書かれていた扇情的な“売り言葉”

NHK「クローズアップ現代」取材班による『オウム真理教の子どもたち 知られざる30年』（集英社インターナショナル）の一部を抜粋して紹介する。



家宅捜索で第７サティアンから担架で運ばれる衰弱したオウム真理教信者（山梨・上九一色村） ※オンライン記事にのみ使用している写真です ©時事通信社

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ほぼ全員が「顔色不良」

11時56分、一時保護は終わった。1人目の保護から約1時間がたっていた。最終的に保護した人数は53人と確定し、大型バス1台、マイクロバス1台の計2台で、甲府市の児童相談所に向けて出発した。

子どもたちの保護は、昼のトップニュースになった。テレビを観ていた児相職員の間に緊張が走った。判定課長だった保坂三雄さんは「いよいよこの子どもたちがここにやってくる」と、身震いしたことを覚えている。

記録によると、児相は午後2時30分、所内会議を開き、子どもたちの受け入れ手順を確認している。子どもが到着次第すぐに健康診断を行うこと、一時保護所だけではなく、隣接する婦人保護相談所（現・女性相談支援センター）の施設でも子どもを預かってもらうことなどを改めて申し合わせた。

2時55分、子どもたちを乗せたバスが、児童相談所に到着した。それまでに児相の玄関前には、新聞社やテレビ局の記者、カメラマンが集まっていた。NHKのカメラが、児相に子どもたちが運び込まれる瞬間をとらえている。

警察官によって次々に建物に運び込まれる子どもたちの頭にはヘッドギア。服は薄汚れ、外の光を浴びていないためか、肌は透き通るほど白い。

初めて対面した子どもたちに、保坂さんたち児相職員は健康状態を心配するとともに、異様な雰囲気を感じ取った。

「全員が、顔色が真っ白というか、真っ青の子どももいました。頭には白いヘッドギアをつけた得体の知れない集団。あまり言葉は発しない。要するに、我々は警察と同じ敵だと思われていましたからね。本当にどこか違う世界から来た子どもたち─そういう印象を持ちました」

53人の中には衰弱した子もいた。

4歳の男の子は立っていられず、毛布の中に寝転んだ。そのとき、うっすらと目を開けて「ここは現世？」と尋ね、周囲の職員たちを戸惑わせた。

子どもたちが頭に触られることを極端に嫌ったワケ

また、子どもたちは頭に触られることを極端に嫌った。理由を尋ねると、「尊師のパワーが抜けてしまうから」。頭に触れられるのは、教祖の麻原彰晃だけだったのである。「この子どもたちに我々はどう関わっていったらいいのか」と、保坂さんたちは途方に暮れた。

さて、当初の打ち合わせでは、子どもたちはまず児相の2階会議室で健康診断を受けることになっていた。ところが、子どもたちは「おしっこ、おしっこ」と口々に訴え、トイレに駆け込んだ。上九一色村からの長時間のバス移動で、尿意を我慢できなくなったのだ。このため、名前の確認など、受けつけをする時間もなく、尿検査を行うことになった。検査用の容器は警察が用意し、持ち帰って薬物反応を調べた。陽性反応が出た子は1人もいなかったという。

トイレから戻った子どもたちは、2階の会議室に移動し、身体計測と医師による診察を受けた。記録によると、子どもたちは特に抵抗することもなく、素直に従っていたようだ。ただ、頭を坊主にしている女の子もいたため、性別や身元の確認で混乱が生じたとされる。子どもたちの身元は4歳〜14歳の男子28人、女子25人だと判明した。

健康診断の最中、「監禁されている」と子どもたちが騒いだ。何事かと職員が尋ねると、ガラスケースに入った日本人形を指差している。人形を見て「監禁されている」と訴えていたのだ。この頃、オウムによる拉致、監禁事件のニュースが頻繁に流れていたので、居合わせた職員たちは顔を見合わせた。

なお、当時の健康診断の記録も残っていた。ほぼ全員が「顔色不良」と診断され、一部の子には「皮下出血」「打撲」「貧血」があったことが記録されている。身長は、「平成6年度学校保健統計調査速報」の同年代平均値よりも下回る子は53人中47人で、9割近くを占めた。体重も同様の数値で、平均値を下回っている。この結果について児相は、教団内での偏った食生活や運動の制限が「発育不良」を引き起こしたのではないか、と分析している。

「子どもを帰してください」

「なんで、子どもに会わせないんですか！」

子どもたちの健康診断を行っている頃、外には上九一色村のサティアンから駆けつけた親たちが集まっていた。子どもを取り返すため、児相に入ろうとして、警備の警察官に阻まれていた。健康診断を行う2階の会議室にも抗議する親たちの声が聞こえてきた。窓から父親を見つけ、「父ちゃんだ」と言う子もいた。

「中に入れろ」「入れない」で押し問答が続いた結果、代表者の男性信者1人だけが中に通された。矢崎司朗所長が面会したが、話し合いは終始平行線のままだった。代表者は子どもを引き渡すように要求したが、矢崎所長は「それはできない」と拒否したのだ。子どもを連れ戻すことが難しそうだとわかると、やがて親たちは引き上げていった。

風呂の湯が真っ黒に

一方、児相内部では、職員の悪戦苦闘が続いていた。

健康診断を終えた子どもたちが今度は「お腹が空いた」と訴えてきたのだ。この日、子どもたちは昼食を摂っていなかった。風呂に入れる前の午後4時30分頃から急きょ食事を摂らせたが、子どもたちの食べる様子に、職員たちは啞然とした。以下は保坂さんの証言だ。

「手づかみで食べるという子がかなりいました。おかわりしていいよと言ったら、みんな飢えているのか、ガツガツ食べましたね。どんぶりいっぱいのご飯を3杯もおかわりした子もいました。それでも、オウムで禁じられていたのか、魚とか肉は食べませんでしたね。そして自分が食べ終わったら、ほかの子が食べ終えるのを待てずに、勝手にポンポン歩き回る。生活習慣というか基本的なマナーがまったく身についていませんでした」

食事を終えた後の風呂も大変だった。子どもたちが入った後のお湯は、垢や汚れで真っ黒になり、何度も湯を入れ替えなければならなかった。また、シャワーを使って自らの体を洗うことができず、風呂場で立ち尽くす子もいた。子どもたちは第10サティアンでほとんど風呂に入っていなかったのだ。こうした子どもたちの行動から、適切なしつけや教育を受けていないことがうかがえた。

風呂に入って、児相側で購入した新しい服に着替えると、子どもたちは見違えるようにかわいらしくなった。職員に甘えるような子も出てきたという。

サティアンへ帰りたいともらす子

男子は児相敷地内の一時保護所、女子は隣接する婦人保護相談所と、二手に分かれて寝ることになった。ところが、興奮しているのか、子どもたちはなかなか寝つかない。この日の日誌には、ひそひそと話す声が夜勤の職員に聞こえたことが記されている。

〈 10時頃就床。警官に連行されてきたことを「逮捕」と呼び、児童相談所というよりは警察署という理解をしていた。「逮捕」の状況をお互いに話し合っていたが、職員に聞こえていることを気にしていた。〈中略〉第10 サティアンへ帰りたいともらす子もいた。〉

こうして、児相の慌ただしい1日は終わった。この日、所長や次長など幹部と夜勤者が児相に泊まった。それ以外の職員が退勤したのは午後11時30分頃だったと記録されている。以後、職員は1か月近く、連日のように残業や夜勤が続き、疲弊していく。児相の出入り口は、相変わらず警備の警察官が厳重に警戒していた。

この間、NHKをはじめとする報道各社は、児相の周囲から離れなかった。「早朝から夜まで当所の周辺に張りつき、また電話取材も続き、職員が閉口する状況が続く」と、記録に残っている。さらに、子どもの保護者や親族と称する人たちの問い合わせの電話も鳴りやまなかった。

矢崎所長は記者会見を開き、「子どもたちは元気に過ごしている」と発表せざるを得なかった。保護した子どもの様子について公表するのは、異例のことだった。この会見はNHKの全国ニュースで流れた。今や、山梨県中央児童相談所には、日本中の視線が注がれているといっても過言ではなかった。

〈「オウムにいたことは言ってはいけない」教祖逮捕で“世界が崩壊”した少女の描いた人物画が“異様な絵”になっていた〉へ続く

（集英社インターナショナル／Webオリジナル（外部転載））