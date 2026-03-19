〈「ここは現世？」と毛布に倒れ込み、お湯は垢で真っ黒に…サティアンから救出されたオウムの子どもたち、テレビカメラには映らなかった“異様すぎる姿”とは〉から続く

1995年5月16日、オウム真理教の絶対的な存在だった麻原彰晃が逮捕された。5歳で出家し、教団施設で育った加奈さん（仮名）にとって、それは自分の世界が崩壊した日であったといえる。

【写真】いまだオウム真理教代表の麻原彰晃被告（本名、松本智津夫）の写真が張られる教団内部…全身真っ白の衣服に身を包んだ丸坊主の男性は写真を見つめて立ち尽くす

警察に保護され、児童養護施設に入った彼女は、大人たちから「オウムにいたことは言ってはいけない」と声をかけられた。同級生たちが面白半分でオウムの歌を歌う教室で、素性を隠し、ひたすらウソをつき続けるしかなかった少女の苦悩とは……。

NHK「クローズアップ現代」取材班による『オウム真理教の子どもたち 知られざる30年』（集英社インターナショナル）の一部を抜粋して紹介する。



オウム真理教教団施設を家宅捜索をする長野県警捜査員（長野・川上村） ※オンライン記事にのみ使用している写真です ©時事通信社

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オウムの世界が崩壊した日

その日のことを加奈さんはよく覚えている。

もう自分は第10サティアンに戻ることはできない─と悟った日だ。95年5月16日、絶対的な存在だった教祖の麻原彰晃がついに逮捕されたのだ。テレビニュースを見た加奈さんは混乱した。自分たちが正しく、警察が敵だったはずなのに、なぜ尊師は逮捕されなければならないのか。教団内の論理と現実との矛盾を直視せざるを得なくなった。

「世論を操作するのが警察や政府だと教わっていたので、教祖は悪くない、冤罪だと思っていました。でも、自分たちが生活してきた場所、上九一色村のサティアンには、これで戻れないんだろうなと思って、なくなることへのショックは感じました。陰謀だと思いつつも、世の中の動きとしては、こういう感じなんだとわかったんです」

このとき、5年以上教団内で生活してきた加奈さんにとって、教祖の逮捕をすぐに受け入れることは、無理だった。それでも当面はオウムの生活に戻ることはできないと覚悟せざるを得ない。そこで、どのように自分を納得させたのか。

「現世にいちゃいけないという気持ちは、絶対的に昔からのものとしてある。でも、今いるところは楽しい。両方の気持ちがあったことは覚えています。だから、オウムに戻るため、今ここにいることを肯定するために、とりあえず、なびいておく。そういう理由を後づけで考えたんだと思います」

早くオウムの生活に戻るため、職員たちに表向き従っているように振る舞い、今の生活を受け入れることにしたのだという。「オウム日誌」には、加奈さんについて「職員とも話をよくする。温和になり接し方も明るい」と記されていた。

楽しんでいると偽っているつもりでも、本当に心から生活を楽しむ自分もいた。

子どもたちの心理状態を調べるために描かせた絵には…

今回の取材の中で、加奈さんが描いた絵を入手した。児相が子どもたちの心理状態を調べるために描かせた、HTP検査（編集部注：絵を描いてもらうことで、被験者の深層心理を調べる性格検査）の絵だ。そこには加奈さんの心の揺れ動きが表れていた。

4月19日に描いた絵と、5月31日に描いた絵を並べてみると、大きな違いがある。いずれも人物画だが、4月に描いた絵よりも5月末に描いた絵のほうが極端に小さくなっているのだ。この絵の変化をどう解釈すればよいのか。加奈さんに当時の絵を見てもらったが、「だいぶ小さくなりましたね……。昔、描いていたような気がします」という反応以外に言葉はなかった。

子どもたちの面接をしていた精神科医の藤原茂樹さん。実は当時、加奈さんも診察し、絵の分析をしていたのだ。

早速、加奈さんの絵を持って、藤原さんが営む医院を訪ねた。藤原さんは加奈さんのことを覚えていた。加奈さんの描いた絵に、鮮烈な印象が残っていたからだ。

「大きくてはっきりとした絵というのは、（絵の人物に）自分を投影している。尊敬する人と同一化したいという思いが強い。それをなくしてしまうと、虫のような小さな自己を投影したものとなる。麻原が逮捕されたことで、自分の中に混乱、失望が生じ、これから先どうしようという不安があったのだと思います」

藤原さんは、麻原逮捕が、加奈さんの内面に大きな衝撃を与えたとみていた。自己を投影した人物画が小さくなり、しかも右下の隅っこに描かれているという特徴は、「中心に出たくない。隠れていたい」という内面を表していると解釈できる。教団を出た後の人生をどう切り開いていくのか、現実を直視し、受け入れていくには、長い時間がかかるというのだ。

加奈さん自身も、オウムを離れ、社会の中で生活することに不安を感じていた。児相の職員に語った言葉が、相談記録の中にあった。

〈 学校は勉強が遅れているから行きたくない。算数は面積ならいいけど、他はわからないし、やりたくない。計算がめんどくさい。めんどくさがるのは、学校のように4時間とか5時間勉強しないからと、それでは困ると思っている様子。話していくうちに、ピアノは弾けるから音楽はいいと。友達はすぐに作れる方だから等話し、登校についても考えている様子であった。（原文ママ、以下同）〉

5歳で出家してから、ほとんどの期間を教団内で過ごした加奈さんにとって、学校で机を並べて1日中勉強することは耐えられないことだったのだ。一時保護の生活を経てもなお、オウムでの生活や、教祖の逮捕を信じられない気持ちが加奈さんから消えることはなかった。相談記録の中には次のような言葉も記されていた。

〈 オウムのTVや新聞は気になるし、尊師の逮捕が一番気になった。何もやってないのに逮捕なんてと思うと話す。〉

胸のうちにこうした葛藤を抱えたまま、加奈さんは山梨県中央児童相談所を離れ、地元の児童相談所に移された。これから先、どこでどのように生活するのか、まったく見当はついていなかった。ただ、大人の言うとおりに従うしかなかった。

「オウムにいたことは言ってはいけない」

山梨から、生まれ故郷の児童相談所に送られた加奈さん。そこで数か月過ごした後、児童養護施設に送られた。まわりにオウムの子がたくさんいた山梨とは異なり、加奈さんがオウムにいたことは誰も知らなかった。養護施設から小学校に通うことになったが、周囲の大人から言われたのは「オウムにいたことは言ってはいけない」ということだった。オウムにいることは現世の人間と違って“格が高い”はずなのに、なぜ言ってはいけないのか、衝撃を受けた。

「オウムにいたことは優越感というか、自分の中では結構アイデンティティみたいに思っていたんです。そこを改めて壊されるような感じはあったと思います。隠せと言われたことは卑屈に受け止めたと思います」

加奈さんは、大人に言われるとおりに過ごした。大人たちは「またオウムに戻りたいと言い出すのではないか」と心配しているように見えた。

一方で、まわりの子どもたちは、突然の転校生に興味を持ったようだった。「どこから来たの？」と繰り返し尋ねてきたが、「東京から引っ越してきた」と言ってごまかすしかなかった。なんとなく山梨と答えることがはばかられた。「オウムにいたことは言ってはいけない」という大人たちの言葉が、加奈さんにウソをつかせたのだった。それからはひたすらウソをつき続けるしかなかった。

さらに、加奈さんを苦しめたのは、子どもたちの間でオウムが話題にのぼることだった。連日のようにオウム関連のニュースがテレビで流れ、子どもたちはオウムの歌を遊び半分で歌っていた。実際に教団内で暮らしていた加奈さんにとって、自分の居場所が面白おかしく消費されることは、堪えがたいことだった。友達の間でオウムに関する話が出ると、そっと会話の輪から離れた。

当時の加奈さんが書いた作文

この頃、加奈さんが書いた作文が見つかった。陸上競技の記録会に出たことや学校生活の思い出などが記されている。

〈 私も全力を出して走ろうと思ったのですが、石につまづいてころんでしまい、全力で走れなかったのでとてもくやしかったです。〈中略〉（学校では）学校用ズックをかくされたりのいじわるをされ、その人をうらむようなこともありましたが、仲直りをして楽しく話すようになって今はとても学校生活が楽しいです。〉

淡々とした文章だが、学校生活になかなかなじむことができなかったことがうかがえる。この作文を加奈さんにも読んでもらったが、「自分で書いた文章とは思えないほどしっかりしていますね」と、覚えていなかった。

〈「仕事がうまくいかない理由は、オウムにいたせいだ」カルトで育った若者が直面した“社会不適合”になってしまう“厳しすぎる事情”〉へ続く

（集英社インターナショナル／Webオリジナル（外部転載））