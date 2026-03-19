〈「オウムにいたことは言ってはいけない」教祖逮捕で“世界が崩壊”した少女の描いた人物画が“異様な絵”になっていた〉から続く

5歳でオウム真理教に出家、教団施設で幼少期を過ごした加奈さん（仮名）だったが、小学生の頃に麻原彰晃が逮捕されたことをきっかけに教団から距離を置くことになった。それでもオウム真理教との縁が完全に切れることはなく、同級生たちに隠れて“道場”に通う日々が続く。

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そんな加奈さんを待ち受けていたのは、社会に出てからの壮絶な挫折だった。時間を守れない、ルールがわからない――。人生につまずいた彼女を待ち受けていたもの、そしてそのきっかけとは。NHK「クローズアップ現代」取材班による『オウム真理教の子どもたち 知られざる30年』（集英社インターナショナル）の一部を抜粋して紹介する。



オウム真理教信者の転入に抗議し、デモ行進する住民ら（栃木県大田原市佐久山） ※オンライン記事にのみ使用している写真です ©時事通信社

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オウム反対の住民運動を横目に

高校生活を送るうちに、加奈さんの足は道場から次第に遠のいていった。高校での友達や部活動の仲間と過ごすことのほうが楽しくなってきたからだ。

さらにこの頃、加奈さんは新たな葛藤に直面していた。

オウムが起こした一連の事件のニュースに触れ、事実を知っていくうちに、自分は加害者側にいるということに気がついたのだ。

テレビでは、裁判のニュースのたびに、サリン事件の被害者遺族のインタビューが流れている。いくら子どもで知らなかったとはいえ、自分が所属している教団がサリンをまき、多くの人が亡くなったことから目を背けることはできなくなったのである。

さらに、この頃、教団施設があった埼玉県越谷市や八潮市などでは、退去を求める住民運動が広がりを見せていた。自治体も信者の転入届を受けつけないなど、対決姿勢を強めていた。

国の資料によると、1999年5月時点で、全国16都道府県約40か所に教団の拠点施設があり、19都道府県約130か所に出家信者の居住施設があった。信者数は出家・在家含め、約2100人にのぼり、地域住民との摩擦が社会問題になっていた。加奈さんはその渦中にいた。

住民運動を目の当たりにすることもあった。越谷市内の道場ではなく、八潮市や東京都世田谷区の道場に行ったときのことだった。退去を求める横断幕や、住民の抗議を横目に、施設の中に入っていかなければならないのは苦痛だった。

「この教団と関わっていくことにメリットはない。関わることを嫌だなというふうには思いましたね。だから住民運動のほうが正しいというか、そりゃ来てほしくないよね、出ていくべきなんだろうなとは思っていました」

加奈さん自身に、住民から直接「出ていけ」などと言われた記憶はない。しかし、自分が所属している教団への強い風当たりは、ひしひしと感じていた。

「『修行して何の意味があるの？』とは思っていましたね。ただ…」

だからこそ、高校でオウムのことを話さないのはもちろんのこと、道場に行く姿を同級生たちには絶対に見られたくなかった。

他方で、オウムの子たちの間で、高校生活が楽しいという話も決してしなかった。

加奈さんは、道場でオウムの子たちと過ごす時間と、高校の友達と過ごす時間をはっきり分けることにしていた。

「二重生活じゃないですけど、それぞれの生活は別にあって侵食されたくないという思いがありました。オウムには、高校での普通の生活の中に踏み込んできてほしくなかったんだと思います」

それでも加奈さんは、オウムと完全に決別することはできなかった。高校の同級生にも言えず、修行も嫌だったのに、なぜ道場に足を運んだのか。

「教団としての加害性がわかっているうえで、『修行して何の意味があるの？』とは思っていましたね。ただ、小さいときから修行しないと地獄に堕ちるといわれていて、それは染みついているので、やらないとなんとなくそわそわするというか。地獄に堕ちるんじゃないかという不安が、どこかに残っているんです。高校生ぐらいのときはまだ、不安と友人と遊んでいたいという思いが両方ありましたね。だから行くことは行くけど、何もしないみたいな感じでした」

複雑な感情を抱いたまま、道場に通い続けた加奈さん。そこで育ってしまった以上、オウムと自分の人生を切り離すことはできないと感じていた。しかし、道場の子たちと、オウムとの向き合い方で距離を感じることもあった。

忘れられないのが、上九一色村のサティアンに戻りたいと言った子が一定数いたことだ。「この子たちはまだオウムなんだ……」と驚いたことを覚えている。一方で、教団のことを嫌い、絶対に関わりたくないと口にする子もいた。上九一色村にいた頃から子どもたちも成長し、自分で教団との向き合い方を選択できるようになっていたのだ。

加奈さん自身は、積極的に教団に関わるわけでもなく、過度に嫌うわけでもない。「中立」の立場だったと自覚している。

子どもたちで、麻原彰晃が収監されている東京拘置所まで歩いて行ったこともあった。しかし、みんなが行くというから、ただ従うだけの義務感で行っただけだった。実際、拘置所の建物を見ても、何か特別な感情を抱くことはなかった。

「オウムの子」として集まったり、道場に足を運んだりする一方で、自分もオウムの被害者ではないか─という感情が募っていったのもこの頃だ。

住民運動を目の当たりにしながら、高校の友達に見つからないように隠れて道場に通うことを、なぜ続けなければならないのか。どうして、友達にウソをつかなければならないのか。自分の意思でオウムに行ったわけではないのに、いつまで、こんなことを続けなければならないのか。

加奈さんが特につらかったのが、過去を偽らなければならないことだった。高校の友達との会話の中で、小学校のときに流行ったことが話題になると、ついていけないことがしばしばあった。自分に話が振られると、適当にごまかした。「まわりの子は普通に過ごしていたのに、親のせいで自分は普通に過ごせていなかった」との思いを強くしていった。

かといって、加奈さんにはどうすることもできなかった。ぶつけようのない怒りを胸のうちにためていくばかりだった。

社会時の常識と自分の非常識

高校を卒業後、加奈さんは都内のコールセンターに就職する。

ここで初めて、加奈さんは、社会の常識と自分の非常識とのギャップに苦しむことになる。

これまで、オウム以外の組織の中で過ごしたことがなかった加奈さんは、約束のスケジュールを破ったり、提出物を忘れたりするなど、社会人としての基本的なルールが守れなかったのだ。オウムの中では、いい加減でいられたが、社会では通用しなかった。仕事は長続きせず、アルバイトや別のコールセンターなど職を転々とした。

「自分の力で生きていかなきゃいけないときに、どうしても小さいときから教団の生活形態の中で生きているので、普通の人と違う部分が出てくる。全体的にルーズというか、ズレているんです。教団の中で大人の指示で生きてきたのに、社会人になると自分で物事を決めて動かないといけなくなる。社会人は自分を律して生きないといけないのに、それが難しかったんです」

仕事をサボっては、パチンコ店に入り浸った。加奈さんは「あの頃がいちばん、自堕落な生活を送っていた」と振り返る。

加奈さんと教団の関係も岐路に立っていた。

教団は2000年に「アレフ」に改称。その後、教団運営の主導権をめぐって、内部で対立と分裂を繰り返していた。社会人になっていた加奈さんは、道場に通うこともなくなっていたが、教団幹部たちの争いを冷ややかに見つめていた。

「派閥争いのようなことをしているのを見て、『何やっているの？』と正直思っていました。教祖がいたときから一枚岩だったわけじゃないですけど、一応、教義があって、オウムというものがあって、みんな同じものを信仰して、ひとつの集団だったわけじゃないですか。みんな来世でいいところに行きたいから教団にいたはずなのに、なぜ目指すところが違うんだろう。仲間割れしているのを見て、教団が本当にボロボロと崩れてきたんだと思いましたね」

教団の財政状況も次第に悪化していった。これまで暮らしてきたアパートから退去を迫られ、母親の春代さんと加奈さんは、自らの収入だけで生活するよう求められたのだ。

社会人になって数年がたつ頃には、教団との関わりはまったくなくなり、生活は次第に困窮していった。

母を困らせようと自傷

春代さんと最も衝突したのは、この頃のことだ。

相変わらず加奈さんは職を転々とし、パチンコで遊ぶなど、自堕落な生活を送っていた。仕事も生活もうまくいかないのは、一体なぜなのか─。その原因を探したときに、オウムにいたことを理由にするのは簡単だった。怒りの矛先は当然、オウムに連れて行った春代さんに向かった。激しい口論だけではなく、鍋を投げつけることもあった。

「仕事がうまくいかない理由は、オウムにいたせいだ」

「普通の生活が送りたかった」

喧嘩だけではなく、自傷行為に及ぶことすらあった。

「親への当てつけじゃないですかね。別に死にたいと思っているわけじゃなくて、これをやったら親が困るんじゃないかと思って、腕を切っていました。なんか、苦しいし、ただひたすらに普通でいたかった。オウムにいたせいで普通じゃなかったということを、親にわかってほしかったのだと思います」

生まれたときから引っ越しを繰り返し、特殊な環境で育ったがゆえに、普通でいられなかった。それは、誰のせいなのか。今さら仕方のないことだとわかっていながら、怒りや不満を母親にぶつけるしかなかった。

「教団とか組織とか関係なく、親と子として2人で生きていかなきゃいけないことが（ぶつかった背景に）あったのかもしれないですね。教団への不満、学校への不満、会社への不満、それまで文句を言う先が分散していたのが、親に凝縮されたというのはあると思います」

〈「初めて普通の親子っぽいことができている」それでも…3人の子を持つシングルマザーが抱える、自分の子が“オウム3世”と後ろ指をさされる恐怖〉へ続く

（集英社インターナショナル／Webオリジナル（外部転載））