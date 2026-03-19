〈「仕事がうまくいかない理由は、オウムにいたせいだ」カルトで育った若者が直面した“社会不適合”になってしまう“厳しすぎる事情”〉から続く

5歳でオウム真理教に出家、教団施設で幼少期を過ごした加奈さん。麻原彰晃の逮捕によって養護施設に保護されるが、以降も濃淡こそあれど、教団との関わりを続けてきた。そんな彼女が教団から完全に離れてから15年以上が経つ。現在40代になった加奈さんは、地方都市で働きながら3人の子どもを育てるシングルマザーだ。

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かつて激しく衝突した母親とも和解し、平穏な日常を取り戻したように見える。しかし、今も様々な不安から逃れることはできていないそう。『オウム真理教の子どもたち 知られざる30年』（集英社インターナショナル）の一部を抜粋し、カルトの過去を背負いながら、親として生きる彼女の現在地に迫る。



※オンライン記事にのみ使用している写真です ©graphica/イメージマート

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“普通”じゃなくてもいい

2009年頃、母親の春代さんと加奈さんは、祖母のケガをきっかけに、生まれ故郷の地方都市に戻った。このときに、春代さんは脱会届を出したと話しているが、加奈さんは知らない。それ以来、親子は教団との関わりを一切持っていない。

加奈さんは地元の会社に就職したが、以前のようにすさんだ生活を送ることはなくなった。オウムにいた過去、春代さんとの関係性、すべてを受け入れ、自分の力で生きていくしかないと覚悟を決めたのだった。

「親の人生と自分の人生は違うので、自分は自分で立って生きて、道をつくっていかなきゃいけないということが、中高生のときにはできないし、わからないと思うんですよ。でも、いつかは親の人生と切り離して生きていかなきゃいけない。親に影響される部分もあるし、育ってきた環境がオウムなので、その影響を受けることもあると思うんですけど、そのなかで、自分で決めて自分で生きていくことが大切だとわかったんです。いつまでも親の人生に引っ張られるのはちょっと違うよね、と思うんです」

物事がうまくいかない理由をオウムにいた過去に求め、一時期は春代さんを責めることもあった加奈さん。25歳を過ぎた頃から、「別に“普通”じゃなくてもいいか」と考えを改めるようになった。社会に出て長く働くなかで、さまざまな背景を持つ人たちと出会ってきた。オウムにいたことも、そうした特殊な経験のひとつだと受け入れられるようになったのだ。

そして何より、加奈さん自身の努力もあった。

「やっぱり、本を読んだっていうのが結構大きかったですね。精神科の人の本もいっぱい読んだし、宗教の本もたくさん読みました。でも結局、決断するのは自分だし、考えていくのは自分なんですよ。自分が納得できるだけの情報と知識を入れないと、自分で自分を納得させることはできないんです」

今、加奈さんは春代さんと一緒に働いている。20代半ばまでは、春代さんと衝突を繰り返したが、かつてのように喧嘩することはない。仕事上、加奈さんと春代さんが共同で作業しなければならない場面もあるため、家では仕事のスケジュールや進め方について話すことも多い。「ビジネスライクな関係」と加奈さんは言うが、仕事を介して接しているからこそ、喧嘩せずにいられるのだという。親と子だけの結びつきしかなくなると、かえって息苦しく、かつてのように衝突してしまうのではないかと思っている。

「オウム3世」とそしられる恐怖

加奈さんへの取材は、日を分けて3回に及んだ。いずれも加奈さんの自宅のリビングで、テーブルを挟んで2〜3時間、じっくりと話を聞いた。ただ、いつも決まって午後5時頃になると、加奈さんは「子どものお迎えがあるので……」と言って外出の支度を始める。そこが取材を切り上げるタイミングだった。

現在40代の加奈さんには、3人の子どもがいる。ただ、結婚しているわけではないという。一体、どういうことなのか。聞きにくいことなのでためらっていると、それを察したかのように、加奈さん自身がわけを教えてくれた。

長女を授かったのは、20年近く前のことだ。そのときの相手にはオウムにいたことなど伝えていなかったが、一方的に縁を切られた。社会的地位がある家庭の息子で、「父親としての認知は求めない」などの念書を書かされた。したがって生まれた子は、加奈さん自身の手で育てるしかなかった。加奈さんや母親の春代さんが、教団から完全に離れる前のことである。

生まれた子を愛らしく思いながらも、加奈さんには親としての自覚がまだなかった。この頃、社会人として働き出してから間もなく、長時間の通勤や職場のルールに慣れるのに精いっぱいだった。「育児放棄しているようだった」という加奈さんは、子どもを春代さんや教団関係者の家族に預けることもあった。半年間ほど、子どもと離れて一人暮らしをした時期もあった。

「子どもは自分だけで育てるものじゃないという考え方がどこかにあるので、嫌だなと思いつつ、でも私もそうやって育ったしな、と受け入れました。それに会社から遠かったので、無理して子どもと一緒に暮らさなくても、会社の近くに一人暮らしをして、いっぱい働いたほうがいいのではないかという思いもありました」

その後、教団を離れ、地元に戻ってから別のパートナーとの間に2人の男の子をもうけた。しかし、このパートナーとも長続きはしなかった。

「基本的に、そんなに人を信用してないので。だから、パートナーとも続かないんですよ。それに私自身が、人生に大きな隠しごとをしているので、やっぱりどこかにわかり合えない部分があるんです」

子どもたちに父親がいなくても、今の暮らしがいちばん充実しているという加奈さん。保育園や学校への送り迎え、風邪を引いたら病院に連れて行く─。そんな当たり前の子育てができるようになったのは、やはり教団から離れ、地元に戻ってきてからだという。教団内で特殊な生活を送っていた加奈さんは、「初めて普通の親子っぽいことができている」と日常をかみしめる日々を過ごしている。

子どもに過去を明かすかどうか

では、自らの子には、過去を明かしているのか。

加奈さんは少し考え込んだ後に、「自分から話したことはないですが、1人目の子はうすうす知っているんじゃないですかね」と話した。

長女は幼い頃に道場に出入りし、教団関係者に預けられていた時期もあったので、話していなくてもわかっているはずだという。一方で、地元に戻った後に産んだ2人の子には話していない。

今、加奈さんがいちばん恐れていることは、自分の子が「オウム3世」と後ろ指をさされないか、ということだ。母親がオウムにいたというだけで、海外旅行ができず、公務員などなりたい職業に就けなかったとしたら……。いつまでも隠すことはできず、時機が来たら話すつもりだ。しかし、それがいつになるか、加奈さん自身も決めかねている。

「一般的な宗教なのか、オウムのようにヘンな教えなのか。その境界線がわからない」

教団を完全に離れてから15年以上がたつ。

加奈さんが暮らす地方都市は、車で少し行けば大型商業施設やドラッグストアなどがあり、生活には困らない。東京にも電車と新幹線を使えば、短時間で行くことができる。趣味のライブにもしばしば出かけているという。

毎日の仕事も充実し、オウムのことを思い出すことはほとんどない。しかし、時折、ふとした瞬間にオウムの教義がよみがえることがあるという。

虫が出たときに、すぐにつぶせない。蚊をたたくことができない。草をむしった後に、もしかしたら地獄に堕ちるのではないか─。「殺生の禁止」という教義のもと、ゴキブリすら殺すことが許されなかった加奈さんには、死後の世界の恐怖が刷り込まれていた。

「現世で殺生をしていると、地獄に堕ちるんじゃないか。自分の魂が輪廻転生した後に、人になるとは限らない。違うものになってしまうのではないか。すごく怖いんです。その恐怖がふっと出てくるときがあるんです」

教団内でいちばん聞いたマントラはいまだに唱えられるという。何気なく見ていたテレビで、インドやヨガの映像が流れると、教団の中で読んだ本のどこに同じような内容が載っていたか、ページ単位で頭に浮かぶこともある。

「ずっとどこかしら、根底に流れているというか。言い方が正しいかわからないですけど、ルーツのようなものとして、ずっとやっぱり自分の奥底にあるものなので、忘れることはできないですね。かといって、普段思い出すこともそんなにないのですが……」

もちろん、そのことで日常生活に支障をきたすことはない。ただ、加奈さんは意識して「宗教」や「スピリチュアルなもの」に近づかないようにしている。ヨガや瞑想をすることもない。

「一般的な宗教なのか、オウムのようにヘンな教えなのか。その境界線がわからないから、近寄りたくないんですよね。どこまでいったら“ヘン”なのか、自分ではわからないんです。すごく不思議な感覚なんですけど、たぶん同族嫌悪に近い思いもあるんでしょうね……」

2人の息子は、テレビアニメ『鬼滅の刃』に夢中で、無邪気に「輪廻転生」とは何か、「地獄」とは何かと聞いてくることがあるが、加奈さんはあまり答えたくない。

オウムにいたからこそ、仏教を含め、宗教に関わるような話をすることにどうしても抵抗を感じるというのだ。

それでも加奈さんは、オウムにいたことそのものを否定することはできない。そこで育ってしまった以上、オウムが起こした事件や教義を否定することはできても、自分の過去をなかったことにするのは無理だった。

（集英社インターナショナル／Webオリジナル（外部転載））