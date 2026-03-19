ポルシェが高性能スポーツ用多目的車（SUV）の電動モデルである「カイエン・エレクトリック」を下半期に北東アジアで最初に韓国で発売する。韓国で販売する電気自動車の場合、韓国のバッテリーメーカーのバッテリーセルを活用して安全性と信頼度を高める計画だ。

ポルシェ・コリアは19日に記者懇談会を開き、今年のラインナップとブランド戦略などを公開した。ポルシェ・コリアのマティアス・ブッセ代表は「真のラグジュアリーは販売台数では定義されない。ブランド価値と顧客経験基盤の『価値中心成長戦略』を広げており、今年はこれまでの成果を長期競争力として維持していくのが目標。電動化リーダーシップをさらに強化し韓国顧客の高い期待に合うビジネスを実現するために努力したい」と話した。

ポルシェは昨年韓国市場で前年より約30％多い1万746台の新車を販売し。電動モデルの販売台数が大きく増えた。昨年の電気自動車とプラグインハイブリッドなどエコカーモデルの販売は6630台で、割合は全販売台数の62％水準だった。

この日の行事では準大型SUV「カイエン・エレクトリック」が初めて韓国で公開された。カイエンは2003年に韓国で発売され1万4000台が販売されるほど人気が高いモデルだ。今回発売されるカイエン・エレクトリックはカイエンのヘリテージをベースに新たに開発された純電気SUVで、停止状態から時速100キロメートルまでの加速が2．5秒、最高時速は260キロメートルに達する。韓国での販売価格は1億6380万ウォンからに決まった。

このほか上半期に新型スポーツクーペ「911ターボS」をはじめ、中型SUV「マカンGTS」、韓国限定モデルである大型セダン「パナメーラ・レッド・エクスクルーシブ」「カイエン・エレクトリック」シリーズなどをひき続き販売する予定だ。

ポルシェは韓国で電動化リーダーシップをさらに強化するという構想も出した。ポルシェのクリスティアーネ・ツォルン海外新興市場総括は「韓国は昨年ポルシェにとって世界で5番目に大きい市場に成長した。純電気自動車販売台数は世界6位を記録するほど電動化モデルの人気が高い」と話した。

韓国で販売されるすべての純電気自動車モデルにはLGエナジーソリューションやサムスンSDIなど韓国のバッテリーメーカーのセルを使う。新たに発売されるカイエン・エレクトリックと2019年発売の「タイカーン・エレクトリック」はLGエナジーソリューションのバッテリーセルが搭載され、2024年発売の「マカン・エレクトリック」は搭載されていた中国CATL製バッテリーを今年からサムスンSDIのバッテリーに変更する。

ポルシェ関係者は「2030年までに韓国内サービスネットワークを2倍に拡張して顧客との接点を拡大し、充電インフラと電気自動車専用施設を増やし長期的な電動化戦略を追求する。製品、サービス、個人化など顧客経験全般にわたったアプローチ方式をさらに精巧に再整備したい」と話した。