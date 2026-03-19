◇MLB オープン戦 ドジャース5-1ジャイアンツ(日本時間19日、キャメルバックランチ)

ドジャースの大谷翔平選手が今季オープン戦で初登板。バッテリーを組んだラッシング選手がコメントしました。

この日の大谷選手は打者としては出場せず投手に専念。4回1/3を投げ、61球、被安打1、奪三振4、四死球3、無失点の内容で球速は最速160キロをマークしました。

試合後、大谷選手は「ライブBPもちゃんとやっていたので、（OP戦）初めてという感覚も無く自然な感じで入れたかなと思います。全体的に球数も投げられたのでそこが一番良かったです」と振り返りました。

課題については「2ストライクからもう少ししっかりと三振をとれるところがあったのかなと思うので、そこが唯一の課題かなと思います」と話しました。

また、コンビを組んだラッシング選手は大谷選手について「とても良かった。今季初めての登板だったけど全ての球種を使って、打者を抑えた。スプリッターも良かったので、今後は2ストライクと追い込んだ場面で、空振り三振を狙う球として使いたい」とコメントしました。

2回には159キロのストレートで三振を奪うと、3回には118キロのカーブで三振を奪うなど緩急を使ったピッチングも披露。「対戦相手はものすごく研究してきて、どんな場面で何を投げるかを分析すると思うけど、73マイル（約117キロ）から99マイル（約159キロ）と球速の幅があるので、打つのは不可能に近い。適切な球を狙い通りの場所に投げれば、打者のバランスを崩せる」と自信をのぞかせました。

投球の幅の広がりに「彼が今季、マウンド上で何を成し遂げたいかの証明です。誰もが知っているように、彼が自分自身に課す期待はとても大きい。今季はサイ・ヤング賞を狙いたいようなので、彼の近くにいて、彼の助けになりたい」と意気込みました。