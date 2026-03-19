貴島明日香『BAILA』初カバーモデル 最愛パートナーも出演＆結婚生活を初公開
モデルで俳優の貴島明日香が、レギュラーモデルを務める女性ファッション誌『BAILA』5月号（27日発売・集英社）の表紙に初登場する。誌面の特集では、最愛のパートナーも出演し、2人の仲むつまじい姿も見せている。
【動画】「オシャレすぎ」こだわりの新居を公開した貴島明日香
貴島は2024年4月号から同誌のレギュラーモデルとして活躍。今回の表紙では、特集テーマでもある「ジャケット」を取り入れたネイビーのワントーンスタイルを披露し、きちんと感とトレンド感を兼ね備えたBAILAガールらしい装いで登場する。
誌面のクローズアップ特集『貴島明日香が最高な理由！』には、SNSでも注目を集める最愛のパートナーも出演。仲睦まじい様子に加え、初公開となる結婚生活のエピソードも語られる。
同号ではそのほか、MEGUMIが「透明感スキンケア」企画に登場するほか、フジテレビの宮司愛海アナウンサーが「メイクで話しかけやすい先輩」企画に出演。モデルで俳優の野村康太は焼肉ロケを通じたインタビュー企画で素顔を見せる。
さらに「通勤バッグの最適解」「痛くなくてビジュがいい靴」「派手でも無難にもならないお呼ばれ服」「オーラルケア」など、働く30代女性に向けた実用的な特集も掲載。指原莉乃や長谷川あかり、三宅香帆らの連載も収録される。
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貴島は2024年4月号から同誌のレギュラーモデルとして活躍。今回の表紙では、特集テーマでもある「ジャケット」を取り入れたネイビーのワントーンスタイルを披露し、きちんと感とトレンド感を兼ね備えたBAILAガールらしい装いで登場する。
同号ではそのほか、MEGUMIが「透明感スキンケア」企画に登場するほか、フジテレビの宮司愛海アナウンサーが「メイクで話しかけやすい先輩」企画に出演。モデルで俳優の野村康太は焼肉ロケを通じたインタビュー企画で素顔を見せる。
さらに「通勤バッグの最適解」「痛くなくてビジュがいい靴」「派手でも無難にもならないお呼ばれ服」「オーラルケア」など、働く30代女性に向けた実用的な特集も掲載。指原莉乃や長谷川あかり、三宅香帆らの連載も収録される。