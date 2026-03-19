日本ハム・伊藤大海投手が１９日、エスコンフィールドで行われた投手練習に参加。オープン戦唯一の登板で“一発快答”を決めてソフトバンクとの開幕戦（２７日・ペイペイ）に向かうことを誓った。

ＷＢＣ日本代表としての戦いを終えて１６日に帰国。チームに合流した１７日に新庄剛志監督と話し合い、改めて開幕投手を託された。「そのつもりで準備をしていたし、そこは意気に感じて、チームがいいスタートを切れるようにやっていけたら」と、指揮官の厚い信頼に気合を入れ直した。

開幕までオープン戦登板は１試合のみで、２１日のヤクルト戦（エスコン）に先発する見通し。この日は、本拠地のマウンドで約３０球の投球練習を行い、ＮＰＢ球の感触やフォームを確認した。「いつも通り投げやすかった。出力的にも問題ない」と納得の表情を浮かべた。

ヤクルト戦では、イニング間の時間の使い方など、実戦的な部分のチェックが最大のテーマとなる。「より多くの感覚を引き起こせるように。１回しかないので、いろいろ考えながら投げたい。次の登板はすごく考えること、やることは多いので、頭を整理して臨めたら」と伊藤。心配ご無用というエースの投球を披露し、悔しさを味わったＷＢＣから、シーズンモードにキッチリと切り替える。