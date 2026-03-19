ÇµÌÚºä46¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢MAJ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡ÖÇµÌÚºä¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×M¡ªLK¤â°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë
¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¥¨¥ó¥È¥ê¡¼È¯É½²ñ¡×¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¿û¸¶ºé·î¡Ê20¡ËÃÓÅÄ±Í¼Ó¡Ê23¡Ë¸ÞÉ´¾ëçý±û¡Ê20¡Ë¡¢M¡ªLK¤Î±öùõÂÀÃÒ¡Ê25¡ËµÈÅÄ¿Î¿Í¡Ê26¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÖMAJ¡×¤Ï¡È¥¢¥¸¥¢ÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡É¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²»³Ú¤ÎÌ¤Íè¤òÅô¤¹¡Ê¤È¤â¤¹¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËºòÇ¯¿·Àß¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡£ºòÇ¯µþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Æ±¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¿û¸¶¤Ï¡ÖÆüËÜ²»³Ú¤Îº×Åµ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£ºÇÍ¥½¨³Ú¶Ê¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤Ê¤É3¶Ê¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¶²½Ì¡£¸ÞÉ´¾ë¤Ï¡ÖËèÆü¥·¥ó¥°¥ë¤´¤È¤Ë°ã¤¦À¤³¦´Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¤¬¤¤¤ëÃæ¤ÇÇµÌÚºä¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤¬»ý¤ÄÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
M¡ªLK¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£µÈÅÄ¤Ï¡Ö·ëÀ®12Ç¯ÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯³Ú¶Ê¤òºî¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÂ¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¿·Á¯¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£±öùõ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ÈÌÇ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦19Æü¤«¤éÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢4·î30Æü¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢6·î13Æü¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£