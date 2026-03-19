ケージの中で前足をかけながら、何かを訴えるような声を上げていた赤ちゃん犬。困ったような表情でじっと外を見つめるワンコのそばには、思わず頬がゆるむ光景が広がっていたそうです。

投稿は記事執筆時点で14万再生を突破し、「なんて可愛いの」「癒される♡」と反響を呼んでいます。

【動画：『ケージに閉じ込められた』と訴える子犬→扉を見てみると…犬生1週目すぎる『勘違い』】

可愛らしい訴え声

TikTokアカウント「gon__pug」に投稿されたのは、赤ちゃんワンコがケージの中で見せた愛おしすぎる勘違い。パグのゴンちゃんは、ころんとした体つきと豊かな表情が魅力的な男の子♡この日ゴンちゃんは、思わず見入ってしまう可愛らしい様子を見せていたといいます。

白いケージの隅にいたゴンちゃんは、前足を柵にかけたままじっと外を見つめていたそう。少し困ったようにも見えるお顔のまま、高めの声で「クーン」と話しかけるような鳴き声を響かせ、何かを訴えているようだったとか。

すぐ横には…

真っすぐ前だけを見つめるゴンちゃんの表情は真剣そのもので、周りに意識が向いていないほど一点に集中しているようにも見えます。小さな体で一生懸命に訴え続ける様子には、赤ちゃんらしい純粋さがにじみ、つい頬がゆるんでしまう光景だったとか。

その後、少し横に視線を移すと、ゴンちゃんの立つ位置のすぐ隣には扉が開いたスペースがあったといいます。それでもゴンちゃんはしばらく柵の前で戸惑ったままで、閉じ込められたと思い込んでいるかのよう。

気づいたあとの反応にキュン♡

飼い主さんが「ここ開いてるよ」とやさしく声をかけると、ゴンちゃんは一瞬ぴたりと動きを止めたそう。開いているほうを見つめ、「え？あっ！」と聞こえるような声も。状況を確かめるような短い間と、気づいた瞬間の反応に思わずキュンとしてしまいます♡

次の瞬間には状況を理解したように足取りが軽くなり、ゴンちゃんはそのままトコトコと前へ。小さな勘違いのあとに見せた軽やかでまっすぐな一歩には、ゴンちゃんらしい素直さがあふれ、“犬生1週目”と呼びたくなる可愛らしさが詰まっていたのでした。

投稿には「え？あぁ！って言ってる」「こりゃ可愛い、ちゃんとお返事してますね♡」「普通に会話してる人間の子供みたいｗ」「凄い開いてた笑笑笑笑」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「gon__pug」では、ゴンちゃんの日常の何気ない仕草や、表情豊かな反応が紹介されています。赤ちゃんらしい素直な一面や可愛すぎる瞬間に癒やされたい方は、ぜひほかの投稿ものぞいてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「gon__pug」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。