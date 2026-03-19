優しいおじさんとわんこの切ない物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20万2000回再生を突破し、「涙が出てしまった」「なんて切ないの」「また会えるといいね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：いつも犬と遊んでくれたおじさん→『定年退職でもう会えない』と告げられ…涙あふれる『ふたりの思い出』】

定年退職でもう会えなくなる…

TikTokアカウント「pupupupuputa」の投稿主さんは、『ぷぅ太郎』くんというわんこと暮らしています。ぷぅ太郎くんは、公園でお散歩をするのが日課なのだとか。この日、いつも通り公園に行ってみると、まさかの展開が待ち受けていました。

ぷぅ太郎くんには、大好きな人がいるといいます。それは、仕事前に公園でウォーキングしているというおじさん。ウォーキングの最中にぷぅ太郎くんと出会ってから、毎日遊んでくれるようになったのだとか。

そんなおじさんが、3月に定年退職を迎えるため公園に来られなくなるとの報告が…。それは、ぷぅ太郎くんとの別れを意味するものでした。

心温まるおじさんとの思い出

それから、投稿主さんはおじさんとの数々の思い出を振り返ってみたといいます。おじさんは、いつも時間ギリギリまでぷぅ太郎くんと遊んでくれたそう。大変な犬好きだったようで、犬を楽しませる遊びを熟知していたといいます。

また、おじさんは、とても優しい性格でもありました。ぷぅ太郎くんを見る目はいつも優しく、ときには仕事用の軍手をおもちゃとしてプレゼントしてくれたこともあるとか。ぷぅ太郎くんも、面白くて優しいおじさんのことが大好きだったそうです。

いつかどこかで再会できるかな？

ときには、ぷぅ太郎くんの隙を見ておもちゃを隠したり、一緒にじゃれあったりしてくれたおじさん。毎日遊んでいましたが、毎日刺激をくれる存在でもあったのです。また、ぷぅ太郎くんの肩を揉んで癒してくれたこともあったといいます。

もちろん、ぷぅ太郎くんがおじさんとの別れを実感するのはもう少し先のこと…。「今日もいない」と肩を落とすぷぅ太郎くんを想像すると切なくなりますが、ぷぅ太郎くんとの時間はおじさんの癒しにもなっていたはず。きっとまた再会できることを信じていると綴った投稿主さんなのでした。

この投稿には「おじさんも同じ気持ちだと思いますよ」「またおじさんに会えるといいですね」「仕事辞めても毎日散歩しにきてくれるよ」などの温かなコメントが寄せられています。

ぷぅ太郎くんの日常はTikTokアカウント「pupupupuputa」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「pupupupuputa」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。