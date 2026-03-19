名古屋の小学校で卒業式。バルーンブーケを持って旅立ちです。

【写真を見る】お菓子や風船を花束のように…“バルーンブーケ”が卒業式の定番？名古屋市立 260の小学校で旅立ち

（卒業生）

「みんなと築いてきた思い出を心に刻み、新しい未来を切り開くために旅立ちます」

名古屋市立の260の小学校はきょうが卒業式。このうち東区の東桜小学校では、門出の日を迎えた約60人が緊張しながらも晴れやかな表情で、卒業証書を受け取りました。

（加賀幸一校長）

「何事にも臆することなく、中学校生活からこの先さらに世界に向かって続くこれからの人生を楽しんでほしい」

在校生や保護者が作った花のアーチを通って、6年間過ごした学び舎を後にした卒業生。その手には…

（卒業生）

「友達からもらった花束みたいな」

「かわいい」

「バルーンブーケ」卒業式の定番に？

お菓子やバルーンを組み合わせて作ったブーケを手にする卒業生も。

（卒業生）

「家族からもらいました」

（保護者）

「高校生がやっているのがTikTokで流れてくるので、いいなって言うのを聞いていたのでサプライズで」

（卒業生）

「めっちゃうれしかったです」

花束だけでなく、バルーンブーケも卒業式の定番になりつつあるようです。