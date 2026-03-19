日本代表は警戒が必要だ。CLで２発の“オランダ天才MF”、印象に残ったのはテクニックよりもむしろ…【現地発】

日本代表は警戒が必要だ。CLで２発の“オランダ天才MF”、印象に残ったのはテクニックよりもむしろ…【現地発】