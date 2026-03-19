日本代表は警戒が必要だ。CLで２発の“オランダ天才MF”、印象に残ったのはテクニックよりもむしろ…【現地発】
日本代表は注意が必要だろう。
現地３月18日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、イングランドのトッテナムは、スペインのアトレティコ・マドリーとホームで対戦。敵地での第１レグに２−５で敗れていたなか、この試合は３−２で勝利したものの、アグリゲートスコア５−７で敗退が決定した。
この一戦で２ゴールを挙げる活躍を見せたのが、トップ下に入ったシャビ・シモンズだった。
序盤から気持ちを全面に出して戦っていた22歳は、30分に先制したチームが48分にゴールを許し、ファンと選手たちが落胆ムードになっても諦めていなかった。52分に、ペナルティエリアに外から低弾道の鋭いシュートをゴール右下に突き刺したのだ。
さらに後半アディショナルタイムには、果敢な仕掛けで獲得したPKを自ら決めて、２点目を奪取。“意地の白星”をチームにもたらしたのだった。
バルセロナの下部組織出身で、「天才」とも評されたアタッカーは、正直に言ってテクニックがとびきり優れているわけでない。ただ、カウンター時のスピーディーなドリブルは迫力があり、この試合で決めたゴラッソのように一発も持っている。
何より、負けん気が強く、味方にも要求しながら、最後まで足を止めずに懸命にプレーしていた点が印象に残った。北中米ワールドカップの初戦でオランダ代表と戦う日本代表は、警戒すべきだろう。
疲労困憊。試合後の取材エリアに足をひきずりながら登場したシモンズに声を掛けたが、治療があるとのことで足を止めず、チームバスに乗り込む他の選手とは違う扉の向こうに消えていった。
憮然としたその表情からは、CL敗退への悔しさがひしひしと伝わってきた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】オランダ代表MFが決めた圧巻のゴラッソ
現地３月18日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、イングランドのトッテナムは、スペインのアトレティコ・マドリーとホームで対戦。敵地での第１レグに２−５で敗れていたなか、この試合は３−２で勝利したものの、アグリゲートスコア５−７で敗退が決定した。
この一戦で２ゴールを挙げる活躍を見せたのが、トップ下に入ったシャビ・シモンズだった。
さらに後半アディショナルタイムには、果敢な仕掛けで獲得したPKを自ら決めて、２点目を奪取。“意地の白星”をチームにもたらしたのだった。
バルセロナの下部組織出身で、「天才」とも評されたアタッカーは、正直に言ってテクニックがとびきり優れているわけでない。ただ、カウンター時のスピーディーなドリブルは迫力があり、この試合で決めたゴラッソのように一発も持っている。
何より、負けん気が強く、味方にも要求しながら、最後まで足を止めずに懸命にプレーしていた点が印象に残った。北中米ワールドカップの初戦でオランダ代表と戦う日本代表は、警戒すべきだろう。
疲労困憊。試合後の取材エリアに足をひきずりながら登場したシモンズに声を掛けたが、治療があるとのことで足を止めず、チームバスに乗り込む他の選手とは違う扉の向こうに消えていった。
憮然としたその表情からは、CL敗退への悔しさがひしひしと伝わってきた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】オランダ代表MFが決めた圧巻のゴラッソ