【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ 親密な関係や1週間のリズムがヒント
日常生活で何気なく使い分けている言葉の「響き」を整理して、頭の中をリフレッシュしてみませんか？
今回は、1週間のカレンダーでおなじみの名前や人間関係を表す言葉などを用意しました。4つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、リズム良く導き出してみましょう。
□□わい
□□うび
□□う
な□□し
ヒント：月曜日と水曜日の間の曜日は？
答えを見る
↓
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▼解説
かよわい（か弱い）
かようび（火曜日）
かよう（通う）
なかよし（仲良し）
弱弱しい様子を指す「かよわい（か弱い）」、1週間の一部である「火曜日（かようび）」、特定の場所へ足を運ぶ「通う（かよう）」、そしてほほ笑ましい様子である「仲良し（なかよし）」。
日常の動作から時間の流れ、そして心の距離感まで、多彩なシーンで使われる言葉たちが「かよ」という共通の響きによって丁寧につながりました。4つのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮やかに浮かび上がった瞬間の達成感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、1週間のカレンダーでおなじみの名前や人間関係を表す言葉などを用意しました。4つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、リズム良く導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□わい
□□うび
□□う
な□□し
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正解：かよ正解は「かよ」でした。
▼解説
かよわい（か弱い）
かようび（火曜日）
かよう（通う）
なかよし（仲良し）
弱弱しい様子を指す「かよわい（か弱い）」、1週間の一部である「火曜日（かようび）」、特定の場所へ足を運ぶ「通う（かよう）」、そしてほほ笑ましい様子である「仲良し（なかよし）」。
日常の動作から時間の流れ、そして心の距離感まで、多彩なシーンで使われる言葉たちが「かよ」という共通の響きによって丁寧につながりました。4つのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮やかに浮かび上がった瞬間の達成感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)