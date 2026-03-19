無念の結末…WBC決勝で3三振のジャッジに止まぬ批判 世界制覇を逸した米国内で強まる責任追及「最高の選手だ。でも、仕事をやり遂げられない」
決勝の打席でことごとく精彩を欠いたジャッジ(C)Getty Images
現地時間3月17日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝でベネズエラ代表に2-3で敗れた米国代表は、絶対的な目標であった「覇権奪還」を果たせなかった。日本代表に敗れた前回大会の決勝と同じスコアでの敗北は、国民のフラストレーションを増大させもした。
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当然ながら決勝終了直後から、ありとあらゆるメディアで米国代表の敗因は分析され、議論のテーマにもなった。誰もが「一体誰の責任なのか」を語る中で論争の矛先を向けられているのが、主将のアーロン・ジャッジだった。
なにせ重要な局面で全くと言っていいほど打てなかった。とくに準々決勝以降は、打率.182（11打数2安打）、6三振、0打点、0本塁打と豪打は鳴りを潜めた。奮起が期待された決勝でも4打数無安打、それも3三振と攻撃の起点となることすらできなかった。
重要な局面で精彩を欠き続けた33歳の大砲に対しては、米メディアの論調は実にシビアだ。米スポーツコメンテーターのクリス・ルッソ氏は、米スポーツ専門局『ESPN』の番組「First Take」において「私はジャッジのことは好きだが、彼は大舞台ではあまり良いプレーをしないし、ハッキリ言ってしまえば、使えない。もう33歳になる。ここからどれだけ重要な試合をこなせるのか、多くの人が疑問に思っている」と断じた。
また、ニューヨークのラジオ局『WFAN』の番組「Boomer and Gio」のホストを務めるグレッグ・ジアノッティ氏は「ジャッジはチームで最高の選手だ。しかし、誰もが期待する重要な局面で、仕事をやり遂げられない。それが事実だ」と指摘。WBCでのパフォーマンスをバッサリと切り捨てている。
「彼は素晴らしい選手だ。それは間違いない。でも……、まあ、ああいう場面ではどうしてもうまくいかないんだ。そういう状況では一度もうまくいったことがない」
無論、打てなかった悔しさは「腹が立つ」と語る当人が何よりも溜め込んでいる。レギュラーシーズン開幕まで残り約1週間。ジャッジは周囲の批判を吹き飛ばすような猛打を発揮できるだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]