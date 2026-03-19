「だから、怖い」真木よう子、子育ての不安を吐露「この子にとって 私は、最善でいられているのか」
俳優の真木よう子さんは3月18日、自身のInstagramを更新。子育ての不安を明かしました。
【写真】真木よう子の子ども
コメントでは「大丈夫ですよ それはお互いに育って行くと思います」「気張らずに、考えすぎずにいこーっ」「無償の愛ですよね わたしも同じ気持ちでいます」「子どもから愛を教わりますよね」「しゃきっとせねば、と思いますよね」「側にいるだけで大丈夫ですよ」「全部ひっくるめて彼らと出会えて良かったなと噛み締めています。子供っていいなぁ」など、寄り添う声や共感が多数寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】真木よう子の子ども
「子供っていいなぁ」真木さんは、娘との関係について「支えられている 育てられているのも私の方だ」とコメント。「それは、依存ではなく救いだ だから、怖い」「私は、ちゃんと返せているのか この子にとって 私は、最善でいられているのか」と、不安や葛藤も率直につづりました。投稿では、娘の手の写真も公開しています。
「起こしたら最後ですから」真木さんは子育ての様子をたびたびInstagramで公開しています。2月12日には「赤ちゃんをようやく寝かしつけた後のお母さんのくしゃみ」と題した動画を投稿。音を立てないように顔をしかめながらくしゃみをこらえるリアルな姿を披露しました。コメントでは「凄くわかります」「起こしたら最後ですから」「めっちゃわかる！！」など共感の声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)