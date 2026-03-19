《私たちの拠点カナダに帰ります！エアカナダ様、いつも快適な空の旅を本当にありがとうございます！》

【写真】エア・カナダから贈られたトナカイと映る“りくりゅう”

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来と木原龍一が3月8日、インスタグラムでカナダに戻ることを投稿。

ハッシュタグのシャー子とは？

アップした写真の中には、航空会社のエア・カナダから贈られたトナカイのぬいぐるみと映る2人のショットも。

ハッシュタグには、

#シャー子に仲間が増えた

#名前募集中と書かれていたが、シャー子とは？

「りくりゅうペアが大切に持ち歩いているサメのぬいぐるみです。ドイツの試合でファンからリンクに投げられたプレゼントで、2人は『必需品』と語るほど、愛用しています」(スポーツ誌記者)

投稿のリプライには木原選手自ら《ムー助とムー子》と提案。

ファンからも、

《シャー子の友達の名前はカナダで有名なムース(日本ではヘラジカ)なのでカームはいかがでしょう》

《名前…くーちゃん(りくの「く」とりゅういちの「ち」から…なんておもいました)》とさまざまな案が寄せられた。

ところで、このトナカイのぬいぐるみはどうやったらゲットできるのか？ エア・カナダ日本支社に週刊女性PRIMEが確認したところ、

「誠に恐縮ではございますが、こちらのトナカイのぬいぐるみは非売品のため、一般のお客様にはご購入いただくことができません」(エア・カナダ日本地区担当者、以下同)

との悲しい回答が。さらに、



「多くのお客様から『こちらのぬいぐるみはどこで購入できますか』といったお問い合わせを頂戴しておりますが、非売品のためご案内できず、心苦しく存じます」

とファンから多くの問い合わせがあることを明かした。

エア・カナダ担当者から応援の声

今回のりくりゅうのインスタグラムの投稿について、

「弊社は、カナダ・トロントを拠点に日々トレーニングを続けていらっしゃる三浦選手、木原選手を、約3年前よりサポートしてまいりました。



お二人には日頃よりエア・カナダをご利用いただいていること、またご利用際にはインスタグラムにご投稿をいただき、心より感謝申し上げます。今回のご投稿も非常に嬉しく、大変光栄に受け止めております」

2人へのメッセージを聞いてみると、

「このたびの金メダル獲得、感動をありがとうございます。今後のさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。エア・カナダはいつも、りくりゅうペアのそばに」

シャー子とともに今度はテレビデビューもあり得るトナカイのぬいぐるみ。 なんとか発売解禁してほしい！！