■第101回 日本選手権水泳競技大会 男子100ｍ平泳ぎ 決勝（19日、東京アクアティクスセンター）

32年ぶりの日本開催となる愛知・名古屋2026アジア大会の選手選考を兼ねた第101回 日本選手権水泳競技大会が19日に行われて、男子100ｍ平泳ぎ決勝で大橋信（17、枚方SS/四條畷学園高校）が58秒67の日本新記録をマークした。

3月5日に17歳になったばかりの大橋、去年11月に行われたジャパンオープンでは平泳ぎで50ｍ、100ｍ、200ｍを制して“3冠”を達成。元世界記録保持者の渡辺一平（29、トヨタ自動車）やパリ五輪代表の花車優（26、イトマン東進）を破っての快挙となった。

予選では59秒57の全体1位で決勝に進出した大橋、決勝では好スタートを切ると、前半の50mは27秒50で折り返し、それでもピッチの速い泳ぎで後半もスピードは落ちずに58秒67の日本新記録をマークした。2018年に小関也朱篤が記録した58秒78を上回った。レース後は「嬉しいですけど、もう少しタイムが出た」と悔しさを口にした。

