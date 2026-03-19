事実上、封鎖状態が続くホルムズ海峡（写真：ロイター＝共同）

イランが3月初めに事実上封鎖したエネルギー輸送の要衝（チョークポイント）、ホルムズ海峡は、依然として船舶の航行がほぼ止まった状態が続いている。国際エネルギー機関（IEA）は輸出のできない湾岸諸国の生産量がすでに日量1000万バレル減ったと分析し、「史上最大の供給途絶」に危機感を露わにした。これは世界消費量の1割に相当する。日本などのIEA加盟国は石油備蓄の放出を決め、枯渇までのカウントダウンが始まった。

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IEAは各国合わせて4億バレル強の備蓄放出を決定

政府は原油、石油製品の民間備蓄15日分の放出を16日に開始した。3月下旬にも国家備蓄の1カ月分も放出する。ホルムズ海峡が事実上封鎖される前にペルシャ湾を出発したタンカーが20日余りの航海を経て到着すれば、連休明けにも同地域からの原油調達はほぼ途絶える。適切なタイミングでの放出と言える。

日本は2025年末時点で官民合わせて国内需要の254日分の原油や石油製品を備蓄している。2022年にロシアのウクライナ侵略で需給が逼迫した局面や、製油所の稼働停止や物流寸断が発生した東日本大震災のような事態に備えるためだ。

そんな想定リスクの中でも輸入原油の9割近くが通るホルムズ海峡の封鎖は最大級のものと言える。

IEAは11日に各国合わせて4億バレル強の備蓄放出を決めており、日本の放出もその一環となる。これは世界の備蓄が底を突くまでのカウントダウンが始まったことを意味する。

果たしてどこまでしのげるのか。今後のシナリオを試算してみた。

戦争前、日量約2000万バレルがホルムズ海峡を通過

戦争前にホルムズ海峡を通過していたのは日量約2000万バレル（石油製品との合計）であった。これをどこまで埋め合わせられるのか。

まず、備蓄分の利用についてだが、4億バレルを30日間で放出するとすれば、日量1300万バレル強の供給を補える。

迂回ルートの活用では、サウジアラビアが能力を拡張中の東西パイプラインがある。これがフル稼働すれば、日量500万バレルから同700万バレルに引き上げられるので、すでに利用している200万バレル分を差し引き、西海岸のヤンブー港経由で日量500万バレル近くを紅海から輸出できる可能性がある。

さらに、イランの輸出分がある。欧米の制裁を潜り抜けてカーグ島から日量150万バレル程度の輸出を継続できる。

これらを合計すると日量1950万バレルとなり、計算上は戦争前にホルムズ海峡を通過していた日量約2000万バレルをほぼ同水準になる。

イランの輸出継続を計算に入れなければならない時点で、やりくりの苦しさはある。それは米国も分かっている。米国は13日にカーグ島を空爆した。しかし、目的はホルムズ海峡の封鎖をやめさせるための警告であり、目標は軍事施設に絞ったものだったという。石油・輸出施設に被害が出ればイラン経済に打撃となる一方で、供給を失えば影響が国際市場にも及ぶからだ。

本来は欧米が制裁対象としているイランやロシアの原油輸出も、「ダーク・フリート（闇の船団）」によって国際需給に組み込まれている現実がある。米ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）紙は11日、ホルムズ海峡を支配したイランの原油輸出量は2月の水準を上回っていると報じている。

もっとも、こうした供給確保に向けたシナリオはあくまで机上の計算であり、うまくいく保証はない。

IEA加盟国の国家備蓄、民間備蓄が尽きるのは…

たとえば、ホルムズ海峡のあるペルシャ湾を避けて紅海を通ればフーシ派武装勢力（イランが支援）がミサイルや無人機等で攻撃するリスクがある。日本を含む船舶が2年にわたってこの航路を使わず、コスト高を承知で遠回りになる喜望峰ルートに避難しているのはそのためだ。

また、イランはアラブ首長国連邦（UAE）などの石油インフラへの攻撃も続けている。同国の東西パイプラインを攻撃すれば行き詰まる。

仮にシナリオ通りうまく行ったとしても、時間的な猶予は限られる。

最大の問題は、いつホルムズ海峡を通る海上輸送が正常化するかだ。

IEA加盟国の備蓄は国家備蓄が12億バレル、民間系備蓄が6億バレルの計18億バレルとされる。封鎖が長期化して1カ月に4億バレルのペースで放出を続ければ、4カ月半で備蓄を使い果たす。それがタイムリミットだ。

備蓄が払底するまでにホルムズ海峡を何とか通れる状態にしなければ、深刻な危機が世界を襲う。米国などの増産で仮に供給減少が1割にとどまったとしても、需給をバランスさせるためには石油消費量を1割落とすしかない。

今夏、備蓄の枯渇が見えてきたあたりで原油相場の著しく高騰すれば、消費を抑え込むことになる。中東からの調達が多いナフサなどの原料不足が経済活動を減速させるリスクもある。

米トランプ大統領は16日、ホルムズ海峡を経由して米国が輸入する石油の量は全体の1％未満にとどまる一方で、「日本は95％、中国は80％、多くの欧州諸国もかなりの割合を占めている」と指摘して同海域の安全確保に協力するよう圧力をかけた。

なりふり構わぬ報復に出たイラン

日量1300万バレルの原油を生産する米国は、量の確保について大きな不安はないだろう。ただ、米国はカナダを中心に原油だけで日量600万バレルを輸入し、国際市場とつながっている。他の国に比べて多少割安になることはあっても、国際相場高騰の影響からは逃れられない。

実際、米国のガソリン価格は個人消費が冷え込む1ガロン4ドルに向かって急上昇している（3月16日時点で3.79ドル、全米平均）。長期化すれば消費者の不満が高まり、秋の中間選挙にも逆風が吹く。

米連邦準備理事会（FRB）は18日に開いた連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利の据え置きを決定。パウエル議長は中東情勢の緊迫を受けて米経済の先行き不透明感が強まっていることを示唆した。

米国とイスラエルに最高指導者を殺害されたイランは湾岸諸国をも敵に回し、なりふり構わぬ報復に出た。結果として、ホルムズ海峡を支配し、経済を武器にすることに成功した。

こうした米国の誤算にイランはつけ込む動きを見せている。

トランプ政権が日本や韓国、欧州各国にタンカー護衛の協力を求め圧力をかける一方で、イランのアラグチ外相は船舶の安全な航行について協議に応じる構えを見せた。実際、ロイター通信などの報道によれば、協議を経てインドなどの船舶がホルムズ海峡を通過した。

CNNは18日、イランが中東以外の8カ国との間で、中国人民元で取引される石油はホルムズ海峡通過の許可を与えるというイランの提案について協議していると報じた。これはイランの治安情報筋が明らかにしたという。事実であれば、ホルムズ海峡の通過許可で基軸通貨としてのドルに揺さぶりをかける戦法であり、トランプ政権が嫌うツボを突く。

米国の動揺は、ウクライナ戦争を巡って制裁対象としてきたロシアに救いを求めたことでも明らかだ。

「プーチン氏は笑み隠せず」とWSJ紙は報道

米財務省は12日、海上輸送中の原油や石油製品（推定計1億2000万バレル程度）について1カ月にわたり各国の購入を認める制裁緩和を発表した。ベッセント米財務長官は一時的な措置でロシアを潤すことはないと強調するが、ロシアは輸出価格の高騰と制裁緩和という2つのメリットを享受できる。

突然発表された制裁緩和にウクライナはもちろん、欧州各国も反発した。ロシアはここぞとばかりに一段の制裁緩和を求める。供給不安が高まり、価格が高騰したことで「原油や天然ガスの供給」はイランだけでなく、ロシアにとっても強い武器になる。

WSJ紙は10日に「原油価格を押し上げるイラン戦争、プーチン氏は笑み隠せず」という記事を公開。9日に開いたロシアの石油・ガス大手の経営陣との会合でプーチン大統領は「（ロシア産ガスから脱却を進めてきた）欧州が方針の転換を決め、長期的な協力を保証するのであれば、欧州と協力する用意がある」と語ったとしている。

あっさりと大統領の身柄を拘束したベネズエラに続いてイランも早々に片付け、中国のエネルギー調達源を断つトランプ大統領の目論見は失敗し、イランによる捨て身の経済報復が米国を揺さぶる。

いったいこうした状況がいつまで続くのか。

注意しなければならないのは、たとえ停戦が決まってもすぐにホルムズ海峡を安全に航行できる保証はないことだ。繰り返しになるが、イランが支援するフーシ派武装勢力が活動するスエズ運河〜紅海航路は2年にわたって正常化できていない。

パニックは禁物だ。だが、ホルムズ海峡をめぐる情勢はけっして楽観論では片付けられない。

筆者：志田 富雄