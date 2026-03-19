なにわ男子・道枝駿佑、芸能界入りのきっかけになったアイドルグループ明かす「小さい頃抱っこされながらライブに行ったりとか」
【モデルプレス＝2026/03/19】なにわ男子の道枝駿佑が、18日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。芸能界入りの経緯を明かした。
【写真】なにわ道枝母が大ファンだったアイドルグループの元メンバー
なにわ男子が今年デビュー5周年を迎えたことを受け「辞めたいと思うことはなかった？」という質問が及ぶと道枝は「1回もなかったですね」と明言。「入ったからにはデビューしたいというのが絶対あったので。デビューする前もデビューした後も辞めたいというのは1回もなかったですね」と語った。
また黒柳が「（道枝の）芸能界入りのきっかけはお母さんがSMAPがお好きだった」と紹介すると、道枝は「はい」と頷き「母親がSMAPさんの大ファンで。僕も小さい頃抱っこされながらライブに行ったりとかも。全然覚えてなくて」と説明。「けど、そこからSMAPさんや事務所の先輩の楽曲を聴くようになって、自然と憧れて、自分もやってみたいと思って履歴書を送りました。12歳の頃に。それまでも何回か送っていたんですけど、母親が送ってくれたり、自分が送ったりして、計4回送って4回目でオーディションに呼ばれました」と芸能界入りの経緯を明かしていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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【写真】なにわ道枝母が大ファンだったアイドルグループの元メンバー
◆道枝駿佑「辞めたいというのは1回もなかった」なにわ男子5周年振り返る
なにわ男子が今年デビュー5周年を迎えたことを受け「辞めたいと思うことはなかった？」という質問が及ぶと道枝は「1回もなかったですね」と明言。「入ったからにはデビューしたいというのが絶対あったので。デビューする前もデビューした後も辞めたいというのは1回もなかったですね」と語った。
◆道枝駿佑「母親がSMAPさんの大ファン」小さい頃からライブへ
また黒柳が「（道枝の）芸能界入りのきっかけはお母さんがSMAPがお好きだった」と紹介すると、道枝は「はい」と頷き「母親がSMAPさんの大ファンで。僕も小さい頃抱っこされながらライブに行ったりとかも。全然覚えてなくて」と説明。「けど、そこからSMAPさんや事務所の先輩の楽曲を聴くようになって、自然と憧れて、自分もやってみたいと思って履歴書を送りました。12歳の頃に。それまでも何回か送っていたんですけど、母親が送ってくれたり、自分が送ったりして、計4回送って4回目でオーディションに呼ばれました」と芸能界入りの経緯を明かしていた。（modelpress編集部）
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