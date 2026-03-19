ミセス大森元貴、ソロでの“虚無プリ”に反響続々「シュールでじわじわくる」「ツッコミどころありすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/19】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が18日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身のプリントシール（プリクラ）を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ミセス大森「シュールでじわじわくる」ソロプリクラ公開
大森は「虚無プリ」と綴り、1枚の写真を公開。写真には「HBD」と記されたバースデー仕様のフレームの中で、チェック柄のシャツにメガネをかけた大森が、無表情で写っている。
この投稿に、ファンからは「表情が絶妙で最高」「シュールでじわじわくる」「ツッコミどころありすぎる」「昭和を感じる」「ギャップが凄すぎる」といったコメントが多数寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ミセス大森「シュールでじわじわくる」ソロプリクラ公開
◆大森元貴、無表情なプリクラを披露
大森は「虚無プリ」と綴り、1枚の写真を公開。写真には「HBD」と記されたバースデー仕様のフレームの中で、チェック柄のシャツにメガネをかけた大森が、無表情で写っている。
◆大森元貴の“虚無プリ”に反響
この投稿に、ファンからは「表情が絶妙で最高」「シュールでじわじわくる」「ツッコミどころありすぎる」「昭和を感じる」「ギャップが凄すぎる」といったコメントが多数寄せられている。（modelpress編集部）
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