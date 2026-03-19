SHINee・テミンに続き、複数アーティストが契約解除？運営問題囁かれる事務所がコメント

BPMエンターテインメント所属のガールズグループVIVIZ、歌手イ・ムジン、BE'Oらが所属事務所を離れると報じられたなか、事務所側がこれを否定した。

3月19日、所属事務所BPMエンターテインメント側は、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「VIVIZ、イ・ムジン、BE'O、いずれも専属契約解除に関して、最終的な結論が下された状況ではない。当社はアーティストの正常な活動のために、最善を尽くしている」と立場を明らかにした。

【関連】テミン、BPM運営問題で早期契約終了を選択か

これに先立ち、同日、あるメディアはボーイズグループSHINeeのテミン、BPMエンターテインメントの親会社所属のTHE BOYZに続き、VIVIZとイ・ムジン、BE'OがBPMエンターテインメントを離れることを決め、専属契約解除を通知したと報じた。

（写真提供＝OSEN）左からイ・ムジン、BE'O

（写真提供＝OSEN）VIVIZ

報道によると、彼らは重大な専属契約違反とそれによる信頼関係の破綻を理由に、専属契約解除を通知したとされている。

ただし、これに関してBPMエンターテインメントが、専属契約解除に関して、最終的な結論が下されたわけではないと立場を伝えたことで、今後の動向に注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）