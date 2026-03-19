◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）２週前追い切り＝３月１９日、栗東トレセン

昨年の宝塚記念の覇者メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は太宰啓介騎手（レースは武豊騎手）を背に、ＣＷコースでスマートサニー（６歳オープン）の１０馬身後からスタート。馬なりで折り合いをつけ、直線は気持ち良さそうに脚を伸ばして６ハロン８０秒１―１１秒４の好時計で半馬身先着した。

今回、太宰騎手が初めてまたがってフォームを確認。石橋調教師は「（太宰）啓介が手伝ってくれて、映像では頭が高く見えたけど、乗ると低く感じたと言っていた。そういうコメントを出せるのはジョッキーしかいないし、乗ってもらって良かった」とうなずいた。自身は「追いかけたぶん時計が速くなったけど、有馬記念の時よりはスムーズだったと思う」とジャッジした。

有馬記念１３着からの巻き返しに向け、「体のつくりとかは問題なくきていると思う。来週、追ってどれだけ首を使って（走って）くれるかを確認したい」とトレーナーは動きの質の向上を見据えた。